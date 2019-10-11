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11 жовтня • оновлено в 20:41
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"ЦВК вже "перезавантажили": Зеленського закликали не чіпати Верховний суд

1.6т Читати матеріал російською

Президента Володимира Зеленського запідозрили в бажанні взяти під контроль Верховний суд України.

"Мене турбує законопроєкт, який передбачає повне перезавантаження Верховного суду України і скорочення кількості суддів із 200 до 100", – заявила в ефірі ObozTV народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка раніше обіймала посаду віцепрем'єр-міністра в уряді Володимира Гройсмана.

Нардеп нагадала, що Верховний і Вищий антикорупційний суд були "повністю перезавантажені" під час реформи попереднього президента Петра Порошенка.

"І вимоги (знову. – Ред.) перезавантажити Верховний суд змушують мене думати про політичну зацікавленість в контролі над Верховним судом України... З боку президента України, його Офісу, можливо, керівника його Офісу", – зазначила вона.

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Климпуш-Цинцадзе звернула увагу, що ЗСУ – єдина інстанція в Україні, яка ухвалює рішення щодо судових суперечок, зокрема з приводу виборів.

"ЦВК вже "перезавантажили". Підозрюю, на дуже слухняну, політично заангажовану Центральну виборчу комісію. І це сталося без будь-яких реальних правових підстав. Що стосується Верховного суду – це ще одна інстанція, яка може ухвалювати рішення з приводу виборів", – наголосила політик.

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Вона не виключила, що це може бути пов'язано з нещодавнім узгодженням т.зв. "формули Штайнмаєра", яка стосується проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу.

Нагадаємо, 12 вересня фракція "Слуга народу", яка сформувала монобільшість у Верховній Раді, підтримала в першому читанні президентський законопроект №1008. Документ, зокрема, передбачає скорочення складу Верховного суду з 200 до 100 суддів, а також запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

У Верховному суді України

У Верховному суді України

facebook.com/supremecourt.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку жовтня глава Верховного суду Валентина Данішевська поскаржилася, що не може зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, щоб дізнатися його політику щодо суду.

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Теми
Реформи Зеленського Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особи
Іванна Климпуш-Цинцадзе Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Верховний суд Украины Формула Штайнмаєра
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
на этом сайте только мнения 8% пишутся, их называют экспертами, всеми украинцами и т.д
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
Если жополизы Порошенка, а именно Иванна Климпуш-Цинцадзе начала вопить то Зеленский на правелном пути по перезагрузке Верховного суда Украины и сокращения количества судей с 200 до 100",
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