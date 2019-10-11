"ЦВК вже "перезавантажили": Зеленського закликали не чіпати Верховний суд

Президента Володимира Зеленського запідозрили в бажанні взяти під контроль Верховний суд України.

"Мене турбує законопроєкт, який передбачає повне перезавантаження Верховного суду України і скорочення кількості суддів із 200 до 100", – заявила в ефірі ObozTV народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка раніше обіймала посаду віцепрем'єр-міністра в уряді Володимира Гройсмана.

Нардеп нагадала, що Верховний і Вищий антикорупційний суд були "повністю перезавантажені" під час реформи попереднього президента Петра Порошенка.

"І вимоги (знову. – Ред.) перезавантажити Верховний суд змушують мене думати про політичну зацікавленість в контролі над Верховним судом України... З боку президента України, його Офісу, можливо, керівника його Офісу", – зазначила вона.

Новини В Україні суд повернув на посаду скандального ексглаву КСУ

Климпуш-Цинцадзе звернула увагу, що ЗСУ – єдина інстанція в Україні, яка ухвалює рішення щодо судових суперечок, зокрема з приводу виборів.

"ЦВК вже "перезавантажили". Підозрюю, на дуже слухняну, політично заангажовану Центральну виборчу комісію. І це сталося без будь-яких реальних правових підстав. Що стосується Верховного суду – це ще одна інстанція, яка може ухвалювати рішення з приводу виборів", – наголосила політик.

Вона не виключила, що це може бути пов'язано з нещодавнім узгодженням т.зв. "формули Штайнмаєра", яка стосується проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу.

Нагадаємо, 12 вересня фракція "Слуга народу", яка сформувала монобільшість у Верховній Раді, підтримала в першому читанні президентський законопроект №1008. Документ, зокрема, передбачає скорочення складу Верховного суду з 200 до 100 суддів, а також запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

У Верховному суді України facebook.com/supremecourt.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку жовтня глава Верховного суду Валентина Данішевська поскаржилася, що не може зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, щоб дізнатися його політику щодо суду.

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!