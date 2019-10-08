"Це війна!" Лукашенко жорстко висловився про конфлікт України з Росією

Завершити війну на Донбасі можливо шляхом тісніших переговорів України та Росії.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко 8 жовтня на міжнародному форумі "Мінський діалог", передає ТАСС.

"І не варто після мене говорити, що це не конфлікт Росії та України. Так, не треба ігнорувати керівників "ЛНР" і "ДНР" – невизнаних. Так, невизнаних, але вони є, їх теж уникати не можна. Це питання домовленостей. Головне, щоб головні сторони (Україна та РФ) втрутилися в розгляд цього конфлікту й ухвалювали рішення", — зазначив він.

Тоді, за його словами, "буде місце і "ДНР", і "ЛНР". "Тоді відбудуться зрушення і щодо 400 км кордону (РФ й України), і проведення там виборів, і створення якоїсь міліції тощо", – заявив білоруський лідер.

Олександр Лукашенко

"Коли ми обговорювали це питання (з президентом України Володимиром Зеленським. – Ред.) я сказав, що треба йти на якісь контакти, бо війна на твоїй території", – зазначив Лукашенко.

"Він (Зеленський) сказав, що так і розуміє проблему – це війна на землі України. Тому треба вирішувати цю проблему", – додав президент Білорусі.

Він висловився про необхідність залучення Штатів. "Чому без США неможливо вирішити цю проблему? Ви ж знаєте, наскільки вони залучені в Україні не тільки у проблему Криму, Донбасу, цілісності країни. Але й взагалі в усі політичні та економічні процеси", — констатував Лукашенко.

Пізніше прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков спробував виправдати Кремль. Він сказав, нібито РФ "жодним чином не була, не є і не буде стороною цього конфлікту".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко на форумі також заявив, що Захід залишив президента України Володимира Зеленського самостійно вирішувати конфлікт на Донбасі.

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