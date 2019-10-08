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9 жовтня • оновлено в 05:25
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"Це війна!" Лукашенко жорстко висловився про конфлікт України з Росією

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Завершити війну на Донбасі можливо шляхом тісніших переговорів України та Росії.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко 8 жовтня на міжнародному форумі "Мінський діалог", передає ТАСС.

"І не варто після мене говорити, що це не конфлікт Росії та України. Так, не треба ігнорувати керівників "ЛНР" і "ДНР" невизнаних. Так, невизнаних, але вони є, їх теж уникати не можна. Це питання домовленостей. Головне, щоб головні сторони (Україна та РФ) втрутилися в розгляд цього конфлікту й ухвалювали рішення", — зазначив він.

Тоді, за його словами, "буде місце і "ДНР", і "ЛНР". "Тоді відбудуться зрушення і щодо 400 км кордону (РФ й України), і проведення там виборів, і створення якоїсь міліції тощо", – заявив білоруський лідер.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

"Коли ми обговорювали це питання (з президентом України Володимиром Зеленським. – Ред.) я сказав, що треба йти на якісь контакти, бо війна на твоїй території", – зазначив Лукашенко.

"Він (Зеленський) сказав, що так і розуміє проблему – це війна на землі України. Тому треба вирішувати цю проблему", – додав президент Білорусі.

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Він висловився про необхідність залучення Штатів. "Чому без США неможливо вирішити цю проблему? Ви ж знаєте, наскільки вони залучені в Україні не тільки у проблему Криму, Донбасу, цілісності країни. Але й взагалі в усі політичні та економічні процеси", — констатував Лукашенко.

Пізніше прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков спробував виправдати Кремль. Він сказав, нібито РФ "жодним чином не була, не є і не буде стороною цього конфлікту".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко на форумі також заявив, що Захід залишив президента України Володимира Зеленського самостійно вирішувати конфлікт на Донбасі.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Олександр Лукашенко Володимир Зеленський
Місце
Білорусь
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an and
an and
Ну кто бы сомневался, что Лукашенко знает кто войюет и кто автор этой войны!
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
І вашим, і нашим
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Пилипенко Кузьма
Пилипенко Кузьма
voznyk ruslan, и не вашим,и не нашим
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Shoigu Putin suck my dick
Shoigu Putin suck my dick
Бульбы объелся болезнвый. У тебя в стране фсб как в Саранске себя ведёт, а оно ещё называет себя президентом.
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an and
an and
Федяков Алексей, ну ЦРУ давно в Кремле все посты заняли. Вывозят сотни миллиардов из России каждый год и вводят все новые налоги на россиян и возраст пенсионный поднимают, и не дают порядок навести в стране и коррупцию побороть
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Shoigu Putin suck my dick, на Украине ЦРУ ведет себя как в Алабаме, а какклы на коленях перед США милостыню вымаливают!)))
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