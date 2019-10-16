"Це не мирний план!" Розкрився важливий нюанс про "формулу Штайнмаєра"

Українцям не потрібно боятися "формули Штайнмаєра", через яку виникли протестні акції в багатьох містах країни.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-2017 роках Олександр Левченко.

"Так звана формула Штайнмаєра — це не мирний план врегулювання, а один із інструментів у рамках мирного плану, який трошки розмитий. Тому ті, хто вийшов проти цього, — автоматично проти Мінських домовленостей", — зазначив він.

Олександр Левченко "Апостроф"

За його словами, "формула" має абсолютно рамковий характер, оскільки наявні там положення закладалися і в багатьох інших мирних планах під час вирішення подібних конфліктних ситуацій у всьому світі.

Як писав OBOZREVATEL:

6 жовтня в містах України пройшли масові мирні мітинги проти підписання Україною "формули Штайнмаєра". Акції стартували у Львові, Одесі, Вінниці, Харкові, Кременчуці.

У Києві на Майдані Незалежності люди влаштували віче "Ні капітуляції!", яке організував "Рух опору капітуляції".

У ньому взяли участь приблизно 10 тисяч громадян, зокрема й п'ятий президент України Петро Порошенко.

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