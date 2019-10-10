"Це буде ударом!" Лавров зробив скандальну заяву про зустріч Зеленського з Путіним

Москва допускає, що Київ вимагає скликати саміт у "нормандському форматі", під час якого зустрінуться президенти України й Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін, для перегляду попередніх домовленостей лідерів.

Як заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, російська сторона зробить усе, щоб цього не допустити, передає ТАСС.

"Є відчуття, що українська сторона вимагає проведення "нормандського саміту", щоб переглянути домовленості попередніх зустрічей лідерів Росії, України, Німеччини та Франції. Це буде просто ударом по репутації "нормандської четвірки", і ми зробимо все, щоб цього не допустити", — підкреслив він.

Путін і Зеленський колаж

"Коли нас починають звинувачувати у тому, що ми затягуємо проведення "нормандського саміту", це спроба із дуже негідними засобами. Складається враження, що і підписання "формули Штайнмаєра" з якимись незрозумілими застереженнями, і те, що відбувається із розведенням-нерозведенням сил і засобів у Петрівському і Золотому, — все це пов'язано з тим, щоб загострити тему проведення саміту у "нормандському форматі" заради проведення самого саміту", — додав Лавров.

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський назвав три головні пункти на переговорах із главою Росії Володимиром Путіним. Також він підкреслив, що перспектива проведення зустрічі у "нормандському форматі" повністю залежить від розведення сил і засобів на Донбасі.

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