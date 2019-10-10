Головна Новини
10 жовтня • оновлено в 21:31
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Це буде ударом!" Лавров зробив скандальну заяву про зустріч Зеленського з Путіним

Читати матеріал російською

Москва допускає, що Київ вимагає скликати саміт у "нормандському форматі", під час якого зустрінуться президенти України й Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін, для перегляду попередніх домовленостей лідерів.

Як заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, російська сторона зробить усе, щоб цього не допустити, передає ТАСС.

"Є відчуття, що українська сторона вимагає проведення "нормандського саміту", щоб переглянути домовленості попередніх зустрічей лідерів Росії, України, Німеччини та Франції. Це буде просто ударом по репутації "нормандської четвірки", і ми зробимо все, щоб цього не допустити", — підкреслив він.

Путін і Зеленський

Путін і Зеленський

колаж

Новини
"Не говорить про перемогу": Зеленському дорікнули за меседж щодо Донбасу

"Коли нас починають звинувачувати у тому, що ми затягуємо проведення "нормандського саміту", це спроба із дуже негідними засобами. Складається враження, що і підписання "формули Штайнмаєра" з якимись незрозумілими застереженнями, і те, що відбувається із розведенням-нерозведенням сил і засобів у Петрівському і Золотому, — все це пов'язано з тим, щоб загострити тему проведення саміту у "нормандському форматі" заради проведення самого саміту", — додав Лавров.

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський назвав три головні пункти на переговорах із главою Росії Володимиром Путіним. Також він підкреслив, що перспектива проведення зустрічі у "нормандському форматі" повністю залежить від розведення сил і засобів на Донбасі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Сергій Лавров
Місце
Росія
Тег
нормандський формат
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
9
25
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
11
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мильнер Александр
Мильнер Александр
Лавров и иже с ним - политические мошенники ,наперсточники ,которых разоблочили и они берут на понт , типа это наша,, маза,, и мы здесь держим ,,верхушку,, и разводим лохов...!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир Миру
Мир Миру
Зусилля Зеленського щодо ініціативи проведення зустрічі Україна-Німеччина-Франція-Росія буде записана міжнародним товариством Зеленському в актив.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Если Зе не может справиться со своими вооруженными террористами, то о чем с ним можно разговаривать в принципе? Пока он не отведет своих террористов от линии разграничения, никакой встречи не будет.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1

Блоги / думки

ads pixel