"Цар і бог": колишній колега розповів про "диктатуру" Зеленського

За способом управління президент Володимир Зеленський є жорстким керівником, майже диктатором.

Про це в інтерв'ю УП розповів радник мера Києва Максим Бахматов, який був знайомий із главою України ще з часів ігор у КВК.

"Розповім загальну логіку й конструкцію діяльності Зеленського. Творчість не витримує демократії. Тільки диктатура. Все. Я можу точно сказати, що у "Кварталі" він був царем і богом. Справді... Його волю й бажання там не заперечували", – повідомив він.

Радник Кличка зазначив, що на посаді президента колишній актор покладається на свій досвід і команду.

"Коли ми розмовляли, я його запитав, чи розуміє він, куди йде, бо тут доведеться домовлятися... Я думаю, що він сам ухвалює рішення, здається, що часто робить це інтуїтивно", – розповів він.

Бахматов додав, що Зеленський до кінця не розуміє, що саме йому потрібно робити.

"Він і не може розуміти – він недавно тільки прийшов. Покладається на свій досвід, на "чуття" і на людей, які поруч із ним", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський в серпні цього року здійснив таємний візит на чартерному рейсі з мінімальною кількістю охорони. Мету поїздки відмовилися пояснювати в Офісі президента України.

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