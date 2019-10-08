"Трамп може позаздрити": Казарін пояснив, на чому тримається влада Зеленського

Проводити паралелі між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським некоректно. Незважаючи на відсутність у обох політичного досвіду, американський лідер жорстко контролюється іншими органами влади. А глава української держави не має таких противаг через те, що Україною керують вручну.

Таку думку озвучив український журналіст Павло Казарін у відеоблозі для "Крим. Реалії", яким він поділився у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Трамп і Зеленський

"Насправді, Зеленський набагато вільніший, ніж американський президент. Тому що Дональд Трамп змушений зважати на правила гри. У нього в країні незалежні Конгрес і Сенат, судді й опозиція. Над ним завжди висить дамоклів меч імпічменту, і він змушений це враховувати. А Володимир Зеленський вільний від будь-яких правил. він президент країни, в якій немає системи стримувань і противаг. Йому ніхто не може заперечити, тому що країна живе на ручному управлінні", – пояснює він.

Казарін вважає, що Трамп може скільки завгодно розхитувати політичну систему своєї країни, адже вона його в будь-якому випадку переживе. В Україні ж ситуація зовсім інша.

"Якою буде Україна до кінця правління Володимира Зеленського – не знає навіть сам Володимир Зеленський. Американський президент може позаздрити своєму українському колезі. А ось американський виборець може українському тільки поспівчувати", – робить він висновок.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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