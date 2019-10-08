"Трамп може позаздрити": Казарін пояснив, на чому тримається влада Зеленського

Проводити паралелі між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським некоректно. Незважаючи на відсутність у обох політичного досвіду, американський лідер жорстко контролюється іншими органами влади. А глава української держави не має таких противаг через те, що Україною керують вручну.
Таку думку озвучив український журналіст Павло Казарін у відеоблозі для "Крим. Реалії", яким він поділився у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Трамп і Зеленський
"Насправді, Зеленський набагато вільніший, ніж американський президент. Тому що Дональд Трамп змушений зважати на правила гри. У нього в країні незалежні Конгрес і Сенат, судді й опозиція. Над ним завжди висить дамоклів меч імпічменту, і він змушений це враховувати. А Володимир Зеленський вільний від будь-яких правил. він президент країни, в якій немає системи стримувань і противаг. Йому ніхто не може заперечити, тому що країна живе на ручному управлінні", – пояснює він.
Казарін вважає, що Трамп може скільки завгодно розхитувати політичну систему своєї країни, адже вона його в будь-якому випадку переживе. В Україні ж ситуація зовсім інша.
"Якою буде Україна до кінця правління Володимира Зеленського – не знає навіть сам Володимир Зеленський. Американський президент може позаздрити своєму українському колезі. А ось американський виборець може українському тільки поспівчувати", – робить він висновок.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у США спалахнув грандіозний скандал через підозри Трампа у тиску на Зеленського під час їхньої липневої телефонної розмови. Президент США нібито вимагав від глави України почати розслідування проти компанії Burisma, якою керує син Джо Байдена.
Зеленський заявив, що його розмова з американським лідером, через яку виник скандал, є "особистою" і "конфіденційною".
У свою чергу Трамп дозволив публікацію стенограми розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
25 вересня у США опублікували стенограму гучної розмови Трампа і Зеленського.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не давав дозволу лідеру США Дональду Трампу на оприлюднення тексту їхньої телефонної розмови і думав, що Білий дім опублікує тільки "свою частину".
26 вересня в США опублікували текст скарги анонімного працівника американських спецслужб, який повідомив про липневу телефонну розмову між Трампом і Зеленським.
27 вересня на тлі українсько-американського скандалу Волкер подав у відставку.
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