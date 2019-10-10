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10 жовтня • оновлено в 13:52
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"Таймінг, драйвінг або дайвінг?" Навколо пресмарафону Зеленського розгорівся гучний скандал

25.1т Читати матеріал російською

Пресмарафон президента України Володимира Зеленського у Kyiv Food Market ще не стартував, а гучний скандал навколо його проведення вже розгорівся.

Так, обурення серед журналістів викликав процес акредитації. Вранці у четвер, 10 жовтня, посипалися численні скарги від представників ЗМІ, яким відмовили в участі у заході через "таймінг".

Це формулювання, а також незрозумілі критерії відбору, викликали обурення. Водночас прессекретарка президента Юлія Мендель вказала, що акредитацію отримали 300 журналістів.

Пресмарафон Зеленського у Kyiv Food Market

Пресмарафон Зеленського у Kyiv Food Market

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Зокрема, відмову отримали досить відомі журналісти, серед них, за непідтвердженими даними, і керівниця Lb.ua Соня Кошкіна. Деяким після гнівних постів у соцмережі все-таки надали акредитацію. Наприклад, журналіст Євген Кузьменко ("Цензор.нет") отримав повідомлення, що він зможе поставити своє запитання, хоча спочатку йому відмовили.

Навколо пресмарафону Зеленського розгорівся гучний скандал

У той же час журналісти звертають увагу на те, що в Законі "Про інформацію" чітко прописано: "Усі дії, пов'язані з акредитацією, мають ґрунтуватися на принципах відкритості, рівності, справедливості з метою забезпечення права громадськості на отримання інформації за посередництва ЗМІ. Відсутність акредитації не може бути підставою для відмови в допуску журналіста, працівника засобу масової інформації на відкриті заходи, які проводить суб'єкт владних повноважень".

Як повідомляв OBOZREVATEL, співвласник Kyiv Food Market Алекс Купер заявив, що проведення пресмарафону українського глави Володимира Зеленського саме в цьому закладі було ідеєю Офісу президента.

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Особи
Володимир Зеленський Юлія Мендель
Місце
Україна Київ
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Цирк з клоуном...
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...представителей СМИ, которым отказали в участии в мероприятии из-за "тайминга"... - во-первых, на всех журналистов не хватит шаурмы. Во-вторых, НИКАКАЯ это не пресс-конференция, на какую имеют право журналисты, а это "тайминг", т.е. нормальный себе междусобойчик, на который ПРИГЛАШАЮТ, как вот вы к себе на день рождениЁ приглашаете.
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Cachko Elena
Cachko Elena
А с каких это пор кошкина журналист ? обычная проститутка на побегушках,как впрочем и остальные журналюги.вас много, а президент один. пошли на х...
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Cachko Elena, Ну ты чу*шка, уже НЕОБЫЧНАЯ проститутка, ты тролле--фЕрмовская !!! =))) Ах-ха-ха-ха)))))
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