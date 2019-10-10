"Таймінг, драйвінг або дайвінг?" Навколо пресмарафону Зеленського розгорівся гучний скандал

Пресмарафон президента України Володимира Зеленського у Kyiv Food Market ще не стартував, а гучний скандал навколо його проведення вже розгорівся.

Так, обурення серед журналістів викликав процес акредитації. Вранці у четвер, 10 жовтня, посипалися численні скарги від представників ЗМІ, яким відмовили в участі у заході через "таймінг".

Це формулювання, а також незрозумілі критерії відбору, викликали обурення. Водночас прессекретарка президента Юлія Мендель вказала, що акредитацію отримали 300 журналістів.

Пресмарафон Зеленського у Kyiv Food Market

Зокрема, відмову отримали досить відомі журналісти, серед них, за непідтвердженими даними, і керівниця Lb.ua Соня Кошкіна. Деяким після гнівних постів у соцмережі все-таки надали акредитацію. Наприклад, журналіст Євген Кузьменко ("Цензор.нет") отримав повідомлення, що він зможе поставити своє запитання, хоча спочатку йому відмовили.

У той же час журналісти звертають увагу на те, що в Законі "Про інформацію" чітко прописано: "Усі дії, пов'язані з акредитацією, мають ґрунтуватися на принципах відкритості, рівності, справедливості з метою забезпечення права громадськості на отримання інформації за посередництва ЗМІ. Відсутність акредитації не може бути підставою для відмови в допуску журналіста, працівника засобу масової інформації на відкриті заходи, які проводить суб'єкт владних повноважень".

Як повідомляв OBOZREVATEL, співвласник Kyiv Food Market Алекс Купер заявив, що проведення пресмарафону українського глави Володимира Зеленського саме в цьому закладі було ідеєю Офісу президента.

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