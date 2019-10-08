"Стріляли у наших!" Пристайко висловився про терористів "Л/ДНР" у Раді

Терористи "Л/ДНР" не обиратимуться до Верховної Ради, українська влада цього не допустить.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"І, наприклад, люди, які стріляли у наших людей, не повернуться... і не сядуть поруч із депутатами Верховної Ради. Це теж політична "червона лінія". І таких "червоних ліній" дуже багато – у межах яких відбувається політичний процес, політичне обговорення", – наголосив він.

Терористів "Л/ДНР" не буде у Раді

За словами Пристайка, безпека українського народу, повернення територій, суверенітет і територіальна цілісність України – це пріоритет для влади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Пристайко озвучив три сценарії стосовно Донбасу і констатував, що Київ згаяв дуже багато часу на безглузді переговори.

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