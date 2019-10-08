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8 жовтня • оновлено в 13:32
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"Стріляли у наших!" Пристайко висловився про терористів "Л/ДНР" у Раді

4.1т Читати матеріал російською

Терористи "Л/ДНР" не обиратимуться до Верховної Ради, українська влада цього не допустить.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"І, наприклад, люди, які стріляли у наших людей, не повернуться... і не сядуть поруч із депутатами Верховної Ради. Це теж політична "червона лінія". І таких "червоних ліній" дуже багато – у межах яких відбувається політичний процес, політичне обговорення", – наголосив він.

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Терористів "Л/ДНР" не буде у Раді

Терористів "Л/ДНР" не буде у Раді

За словами Пристайка, безпека українського народу, повернення територій, суверенітет і територіальна цілісність України – це пріоритет для влади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Пристайко озвучив три сценарії стосовно Донбасу і констатував, що Київ згаяв дуже багато часу на безглузді переговори.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А зачем им Рада, у них будет свой орган управления, свои суды, свой особый статус, они будут жить как захотят.
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5
2
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Стреляли обе стороны, в гражданской войне героев нет. Но это Галичина пришла бомбить и убивать Донбасс, а не наоборот. Это Галичина пытается управлять Донбассом и навязывает свои понятия и законы. А какое она на это имеет право, кто-нибудь задумался?
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5
3
Южный Гарик
Южный Гарик
За то в Раде полно тех, кто стрелял по жителям Донбасса, убивал женщин, детей и стариков...
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3
3
Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Голованов Сергей, они не умеют самостоятельно думать. Только согласно инструкции )))).
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1
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Южный Гарик, Заезженная пластинка! Придумай, что нибудь новое!
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