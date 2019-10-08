"Страшно і криваво": Чорновіл назвав варіанти розвитку протестів в Україні

Мирні мітинги проти підписання "формули Штайнмаєра", які проходять в Україні, – це поки ще не Майдан, а "превентивна реакція суспільства".

Таку думку висловив в ефірі ObozTV відомий український політик Тарас Чорновіл. Він припустив, що існує кілька варіантів подальшого розвитку протестів.

"Варіант перший – жорстке придушення. Не дарма міністром внутрішніх справ призначили Авакова, який клявся, що наробить Бог знає що... Ось тільки мені здається, що в країні, де так багато людей пройшли війну, жорстке придушення просто переведе все в силову компоненту. І це буде страшно, буде криваво", – попередив Чорновіл.

Другий варіант, за його словами, полягає в тому, що влада йде на поступки учасникам мітингу і відмовляється від узгодженого в Мінську документа.

"І повністю повертається до старого плану Порошенка – йдемо на видавлювання, на вимотування, на витягування сили, на дотискання Росії санкціями", – уточнив політик.

Чорновіл нагадав, що після рішення Києва підписати "план Штайнмаєра" на вулиці вийшло в десятки разів більше людей, аніж після рішення екс-прем'єра Миколи Азарова призупинити підписання Угоди про асоціацію України з ЄС.

"Революція (Гідності. – Ред.) почалася тільки з того, що побили студентів. А мітинги почалися після рішення. Ось зараз ніхто нікого не бив. Ще не відбулося повноцінного злочину, а людей уже вийшло в десятки разів більше", – зазначив він .

Чорновіл також прокоментував можливість проведення місцевих виборів в окупованих районах Донбасу одночасно з черговими місцевими виборами по всій Україні, які мають відбутися в жовтні 2020 року.

"Мова йде про проведення виборів на реально окупованій території під контролем окупанта і бандитів... В таких умовах, чим ближче буде можливість проведення цих виборів – ухвалення відповідних законів і т.д. – тим жорсткіший Майдан буде в Україні", – наголосив він.

"Майдану може і не бути, якщо влада піде на поступки, зможе якось розбавити це все, відтягнути в часі. Але якщо вона піде на прискорений, форсований хід подій, з відвертою зрадою – "ми проводимо вибори під контролем Росії, а не свої, українські вибори" – то зрозуміло, що в Києві буде твориться щось таке, після чого ці вибори буде неможливо провести", – констатував Чорновіл.

Протести проти "формули Штайнмаєра" в Києві facebook.com/petroporoshenko

Як писав OBOZREVATEL:

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