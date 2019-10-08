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9 жовтня • оновлено в 05:21
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"Страшно і криваво": Чорновіл назвав варіанти розвитку протестів в Україні

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Мирні мітинги проти підписання "формули Штайнмаєра", які проходять в Україні, – це поки ще не Майдан, а "превентивна реакція суспільства".

Таку думку висловив в ефірі ObozTV відомий український політик Тарас Чорновіл. Він припустив, що існує кілька варіантів подальшого розвитку протестів.

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"Варіант перший – жорстке придушення. Не дарма міністром внутрішніх справ призначили Авакова, який клявся, що наробить Бог знає що... Ось тільки мені здається, що в країні, де так багато людей пройшли війну, жорстке придушення просто переведе все в силову компоненту. І це буде страшно, буде криваво", – попередив Чорновіл.

Другий варіант, за його словами, полягає в тому, що влада йде на поступки учасникам мітингу і відмовляється від узгодженого в Мінську документа.

"І повністю повертається до старого плану Порошенка – йдемо на видавлювання, на вимотування, на витягування сили, на дотискання Росії санкціями", – уточнив політик.

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Чорновіл нагадав, що після рішення Києва підписати "план Штайнмаєра" на вулиці вийшло в десятки разів більше людей, аніж після рішення екс-прем'єра Миколи Азарова призупинити підписання Угоди про асоціацію України з ЄС.

"Революція (Гідності. – Ред.) почалася тільки з того, що побили студентів. А мітинги почалися після рішення. Ось зараз ніхто нікого не бив. Ще не відбулося повноцінного злочину, а людей уже вийшло в десятки разів більше", – зазначив він .

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Чорновіл також прокоментував можливість проведення місцевих виборів в окупованих районах Донбасу одночасно з черговими місцевими виборами по всій Україні, які мають відбутися в жовтні 2020 року.

"Мова йде про проведення виборів на реально окупованій території під контролем окупанта і бандитів... В таких умовах, чим ближче буде можливість проведення цих виборів – ухвалення відповідних законів і т.д. – тим жорсткіший Майдан буде в Україні", – наголосив він.

"Майдану може і не бути, якщо влада піде на поступки, зможе якось розбавити це все, відтягнути в часі. Але якщо вона піде на прискорений, форсований хід подій, з відвертою зрадою – "ми проводимо вибори під контролем Росії, а не свої, українські вибори" – то зрозуміло, що в Києві буде твориться щось таке, після чого ці вибори буде неможливо провести", – констатував Чорновіл.

Протести проти "формули Штайнмаєра" в Києві

Протести проти "формули Штайнмаєра" в Києві

facebook.com/petroporoshenko

Як писав OBOZREVATEL:

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Теми
Акції протесту в Києві Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Тарас Чорновіл
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра Майдан
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Вы помните в какой партии состоял этот деятель ? И именно поэтому его так долго слышно не было. Пусть поучит жену щи варить, советчик хре-нов !
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Антошин Денис
Антошин Денис
Это неправильно сравненивать количество протестующих сейчас и в 2013, тогда дураков на улицу вышло гораздо больше
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