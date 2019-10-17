"Шалений тиск і залякування!" Глава ВС розгромила судову реформу Зеленського

Судова реформа президента України Володимира Зеленського може знищити незалежність судової системи.

Таку думку висловила "Радіо Свобода" голова Верховного суду Валентина Данішевська, зазначивши, що реформу проводять нібито не тільки законним способом.

За її словами, тому, що відбувається, повинен передувати аналіз того, що вже зроблено, які проблеми існують, "побачити кілька альтернатив" рішення проблем.

"Потім у співпраці з судовою гілкою влади знайти кращі шляхи, щоб подолати існуючі виклики і поліпшити судочинство, а не навпаки - створити умови для того, щоб судова система не змогла надати суспільству очікувані послуги", - пояснила Данішевська.

Валентина Данішевська 24 канал

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Вона підкреслила, що на розгляді в ВС знаходиться величезна кількість справ, щодня надходить 360 звернень, і зменшення числа суддів з 200 до 100 цьому не допомагає.

"Те, що відбувається з судовою системою, з судами, такий шалений тиск, який чиниться на суд, не дає мені можливості прогнозувати, що буде далі. Вплив йде не тільки через закон. Залякування суддів, залякування Вищої ради правосуддя перезавантаженням може привести до будь-яких результатів", - додала Данішевська.

За її словами, більшість судів працює на третину від комплекту - не вистачає 2000 суддів, а скорочення призведуть до затримок з рішеннями судів.

Як писав OBOZREVATE :

Верховна Рада 16 жовтня ухвалила президентський проект закону про внесення змін до деяких законів про діяльність органів суддівського управління, згідно з яким максимальна кількість суддів Верховного суду зменшується з 200 до 100 осіб.

Посли Канади, Великобританії, Німеччини та Євросоюзу звернулися до української влади з проханням переглянути окремі положення законопроекту про судову реформу.

Підписанти висловили бажання зустрітися з українською стороною, щоб "обговорити можливі альтернативні рішення, які б підтримували темп реформи, який визначив уряд, уникаючи деяких ускладнень".

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