"Щоб я з глузду з'їхав?" Зеленський різко відповів на запитання про витрати ОПУ

Президент України Володимир Зеленський емоційно відмовився від ідеї журналістів переїхати жити на вулицю Банкову в урядовому кварталі Києва.

Про це повідомляє "Українська правда", цитуючи заяву голови держави під час пресмарафону. Раніше у якості одного з варіантів для переїзду Зеленського називали "Український дім" на Європейській площі.

Як приклад Зеленському навели досвід президентів країн Європи, які часто живуть за місцем роботи, та запитали, чи доцільно переобладнати частину резиденції на Банковій під житлове приміщення.

"І жити на Банковій? Щоб я з глузду з'їхав. Я не можу в Маріїнському палаці жити, ви розумієте. Це дійсно дуже складне питання, охорона вішається, бо я живу у квартирі. Знаєте чому? Я не можу переїхати в якусь резиденцію, бо наше суспільство почне мене через це... Ну ви розумієте?" – відповів глава держави.

При цьому Зеленський спростував інформацію про можливе збільшення витрат на утримання Офісу президента України (ОПУ). Слід зазначити, що у проєкті бюджету на 2020 рік передбачене збільшення видатків на утримання ОПУ на 40 млн грн.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що сьогодні почався пресмарафон президента України Володимира Зеленського, який протягом 10 годин відбуватиметься у будівлі Kiev Food Market.

Під час марафону Зеленський зробив ряд заяв:

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