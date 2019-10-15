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15 жовтня • оновлено в 16:58
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"Розділяти не можна!" У Зеленського зробили важливу заяву про Крим і Донбас

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Питання повернення Криму і окупованих районів Донецької та Луганської областей не можна розділяти.

Таку думку висловив представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич під час круглого столу в Києві 15 жовтня, передає УНІАН.

"Ми не повинні, ми не можемо, у нас немає права забувати, що Крим і Донбас - це дві сторони однієї проблеми, яка привнесена ззовні, і, якщо ми будемо концентруватися тільки на чомусь одному, а про інше забувати і говорити "потім дійдуть руки", ми навряд чи зможемо досягти якогось результату", - заявив він.

Прапор України

Прапор України

Крим.Реаліі

За словами Кориневича, питання реінтеграції і деокупацію ОРДЛО і Криму є нероздільними.

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"Коли говоримо про реінтеграцію і деокупацію, говоримо про дві складові території України, які зараз є, на жаль, тимчасово окупованими. Коли ми говоримо про Крим і Донбас, ми сподіваємося, що держава зможе напрацювати відповідні механізми по реінтеграції і деокупацію наших територій", - підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не зрадить інтереси країни і не допустить "капітуляції" перед Росією.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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филипп филипыч
филипп филипыч
ну если разделить нельзя то, адекватные и трезвомыслящие комментаторы обоза что вероятнее из двух: крым примет участь донбасса или наоборот?))
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Бла-бла-бла- хрю- хрю-хрю
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70rus xxx
70rus xxx
И правда ЗЕля глуп как пробка.Ты сперва войну останови,там люди ежедневно гибнут,потом дальше двигай.Крепко его правосеки нагнули.
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