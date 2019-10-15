"Розділяти не можна!" У Зеленського зробили важливу заяву про Крим і Донбас

Питання повернення Криму і окупованих районів Донецької та Луганської областей не можна розділяти.

Таку думку висловив представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич під час круглого столу в Києві 15 жовтня, передає УНІАН.

"Ми не повинні, ми не можемо, у нас немає права забувати, що Крим і Донбас - це дві сторони однієї проблеми, яка привнесена ззовні, і, якщо ми будемо концентруватися тільки на чомусь одному, а про інше забувати і говорити "потім дійдуть руки", ми навряд чи зможемо досягти якогось результату", - заявив він.

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За словами Кориневича, питання реінтеграції і деокупацію ОРДЛО і Криму є нероздільними.

"Коли говоримо про реінтеграцію і деокупацію, говоримо про дві складові території України, які зараз є, на жаль, тимчасово окупованими. Коли ми говоримо про Крим і Донбас, ми сподіваємося, що держава зможе напрацювати відповідні механізми по реінтеграції і деокупацію наших територій", - підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не зрадить інтереси країни і не допустить "капітуляції" перед Росією.

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