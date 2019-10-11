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11 жовтня • оновлено в 08:47
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"Путіну потрібен Зеленський на колінах!" Портников розкрив план РФ на Україну

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Російська сторона почала впевнено відповзати від формули Штайнмаєра після того, як українська сторона під тиском Кремля пішла на її підписання і погодилася на розведення військ.

Про це написав у своєму блозі на "Грани.ру" журналіст Віталій Портников, відзначивши, що президент України Володимир Зеленський отримав сумнівну честь потиснути руку лідеру РФ Володимира Путіна.

"Виявилося, що однією тільки письмової імплементації формули недостатньо. Що потрібно ще і ввести її в українське законодавство. Виявилося, що в питанні розведення військ Росія не може впливати на керівництво "народних республік" - ну хіба що може їм порадити, як поводитися, а вони можуть і не прислухатися. Питання про те, як Росія збирається виводити свої війська з території Донбасу, якщо "ихтамнет" і як в цьому випадку проводити чесні вибори, ніхто навіть і не задає. Тому що знає відповідь ", - підкреслив він.

"Путіну поступки не потрібні. Путіну потрібен Зеленський на колінах - і щоб всі фотографи та телеоператори сфотографували українського президента в цій принизливій позі. Путіну не потрібна нейтральна і дружня Україна. Йому взагалі ніяка Україна не потрібна", - додав Портников.

Путін і Зеленський

Путін і Зеленський

колаж

За його словами, Путіну потрібен крах України, коли другий президент Леонід Кучма попереджав в Мінську, що імплементація формули Штайнмаєра може привести до масових протестів в Україні - він навряд чи налякав цим російську сторону, навпаки, він її втішив.

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"Путіну ці масові протести і потрібні. Тому він буде примушувати Зеленського до нових і нових кроків на користь Росії, тільки щоб ці протести посилювати. Тому буде наполегливо шукати серед українських силовиків того, хто поб'є, а ще краще розстріляє протестуючих і влаштує справжній Майдан" , - підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников заявив, що Кремль використовує Зеленського і його оточення, як "зграю нетямущих карасів".

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир Путін Віталій Портніков Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
"Путину нужен Зеленский на коленях!"....как портникову нравится колено локтевая позиция...в прочим как любой свiдoмо MAHДАйнутой мpaзоте!!!
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hunt andres
hunt andres
Поптянников, а не укроинская сторона ли сорвала отвод от линии соприкосновения, устроив побоища с нацистами из пс и добробатов? А ведь, это срыв Минских договоренностей. Европе это не понравится.
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Mihaylow Stanislav
Mihaylow Stanislav
Шобло тролей слетелось и кар-кар. Воронье ска**** на обозпомойке
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