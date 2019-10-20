"Путін цим користується": Кравчук дорікнув Заходу за Україну

Перший президент України Леонід Кравчук заявив про те, що Захід не розглядає Україну як країну, в якій він зацікавлений.

"Вони роблять вигляд, що це так. І Путін цим користується", – сказав він в інтерв'ю OBOZREVATEL.

У цьому контексті перший президент вказав на ознаки подвійності в заявах і діях лідерів країн Євросоюзу.

"У заявах Німеччина підтримує Україну, однак будує "Північний потік-2". Франція теж заявляє про підтримку України, але після розмови з Володимиром Зеленським президент Франції дзвонить Володимиру Путіну і підкреслює: бажано, щоб Росія стала членом G7", – зауважив Кравчук.

"Вони грають з Україною як кіт з мишею", – заявив він.

У той же час перший президент підкреслив: країни Заходу повинні бути зацікавлені у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Вони грають з Україною як кіт з мишею, заявив перший президент

"В центрі Європи тліє фітиль. І вже не просто фітиль, а невелике багаття. І найменша необережність або чиясь прикра помилка в цій ситуації може привести до того, що це невелике багаття розростеться в дуже велике полум'я, і тут вже буде складно всім. Історія знає чимало подібних прикладів ", – попередив він.

Нагадаємо, раніше в блозі OBOZREVATEL російський опозиціонер Гаррі Каспаров заявив: "Режим російського президента Володимира Путіна міцний ще і тому, що йому вдалася неймовірна інтеграція в фінансову, економічну і політичну міжнародну систему".

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