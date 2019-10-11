"Путін і я дуже занурені!" Лукашенко раптово заступився за Зеленського

Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав підтримати чинну владу в Україні, зокрема українського главу Володимира Зеленського.

Відповідну заяву він зробив на саміті СНД у п'ятницю, 11 жовтня, передає БЕЛТА.

"Нещодавно українська тема звучала. Хочу висловити свою позицію, оскільки, як президент Росії (Володимир Путін. – Ред.), так і я дуже занурені в цю проблему. Тому що це у нас відбувається. Говорячи про нову владу в Україні, хотів би і вас закликати підтримати її", — сказав білоруський лідер.

Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко

"Ви бачите тенденцію вже згорнути цю владу, скрутити, повалити, але ми повинні розуміти, хто після цього прийде до влади в Україні", — додав він.

Крім того, Лукашенко запросив Зеленского відвідати Мінськ в будь-який зручний для нього час. Запрошення він направив в подячному листі.

Лукашенко подякував йому за прийом в Житомирі на II Форумі регіонів України та Білорусі. Він висловив упевненість в успішному здійсненні всіх білорусько-українських проектів в промисловості, сільському господарстві, енергетиці, транспортній та логістичної галузях, а також у розширенні культурних зв'язків для зміцнення традицій добросусідства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко розповів, як врятувати Україну, і наголосив, що його країна готова взяти участь у відбудові інфраструктури Донбасу.

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