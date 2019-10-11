"Почнуть їсти один одного – розпущу": в "Слузі народу" оцінили свої шанси без Зеленського

Президент України Володимир Зеленський дійсно "витягнув на собі" рейтинг партії "Слуга народу" на парламентських виборах у липні 2019 року.

Про це сказав в ефірі ObozTV народний депутат від СН Віталій Безгін. Він визнав, що без особистого "бренду" Зеленського партія здобула би не 43% голосів, а вдвічі або навіть втричі менше.

Таким чином Безгін відреагував на заяву Зеленського під час пресмарафону 10 жовтня – у відповідь на запитання про можливий розкол в СН президент наголосив, що "Слуга народу" перемогла в основному завдяки йому, і пообіцяв розпустити партію через рік, якщо депутати "почнуть їсти один одного".

"Кожен якийсь свій вклад робив. Очевидно, що мажоритарники цілодобово відпахували на окрузі. Були списочники – такі, як я – які сиділи 2 місяці та писали проекти й ініціативи, які ми зараз голосуємо. Але треба тверезо дивитися на речі. Якби не було бренду Зеленського в партії "Слуга народу", то результат не був би таким", – зазначив Безгін.

"Монобільшості би точно не було. Можливо, 15-20% партія взяла. Але навряд чи претендувала би на більшість", – припустив нардеп.

За його словами, це може когось ображати, але необхідно "чесно дивитися на речі".

"Все-таки Володимир Олександрович, за рахунок своєї впізнаваності та отриманого кредиту довіри, фактично підтягував на собі бренд партії "Слуга народу", – констатував Безгін.

Президент на першому засіданні Верховної Ради IX скликання president.gov.ua

OBOZREVATEL нагадує, що пресмарафон Володимира Зеленського відбувся 10 жовтня на території фуд-корту Kyiv Food Market. Глава держави розмовляв із журналістами 14 годин – з 10 ранку і до півночі.

Коментуючи чутки про розкол "Слуги народу", президент зазначив: "Вони перемогли завдяки мені, завдяки підтримці суспільства, мого прізвища, і завдяки тому, що багато з них щось значать в своїх регіонах, багато з них професіонали... Я не хочу зараз ламати цю партію. Але якщо вони будуть продовжувати їсти один одного, я їх розпущу через рік".

В цілому Зеленський відповів на 500 запитань. Найцікавіші висловлювання президента зібрані в нашому матеріалі.

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