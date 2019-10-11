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12 жовтня • оновлено в 02:24
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"Почнуть їсти один одного – розпущу": в "Слузі народу" оцінили свої шанси без Зеленського

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Президент України Володимир Зеленський дійсно "витягнув на собі" рейтинг партії "Слуга народу" на парламентських виборах у липні 2019 року.

Про це сказав в ефірі ObozTV народний депутат від СН Віталій Безгін. Він визнав, що без особистого "бренду" Зеленського партія здобула би не 43% голосів, а вдвічі або навіть втричі менше.

Таким чином Безгін відреагував на заяву Зеленського під час пресмарафону 10 жовтня – у відповідь на запитання про можливий розкол в СН президент наголосив, що "Слуга народу" перемогла в основному завдяки йому, і пообіцяв розпустити партію через рік, якщо депутати "почнуть їсти один одного".

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"Кожен якийсь свій вклад робив. Очевидно, що мажоритарники цілодобово відпахували на окрузі. Були списочники – такі, як я – які сиділи 2 місяці та писали проекти й ініціативи, які ми зараз голосуємо. Але треба тверезо дивитися на речі. Якби не було бренду Зеленського в партії "Слуга народу", то результат не був би таким", – зазначив Безгін.

"Монобільшості би точно не було. Можливо, 15-20% партія взяла. Але навряд чи претендувала би на більшість", – припустив нардеп.

За його словами, це може когось ображати, але необхідно "чесно дивитися на речі".

"Все-таки Володимир Олександрович, за рахунок своєї впізнаваності та отриманого кредиту довіри, фактично підтягував на собі бренд партії "Слуга народу", – констатував Безгін.

Президент на першому засіданні Верховної Ради IX скликання

Президент на першому засіданні Верховної Ради IX скликання

president.gov.ua

OBOZREVATEL нагадує, що пресмарафон Володимира Зеленського відбувся 10 жовтня на території фуд-корту Kyiv Food Market. Глава держави розмовляв із журналістами 14 годин – з 10 ранку і до півночі.

Коментуючи чутки про розкол "Слуги народу", президент зазначив: "Вони перемогли завдяки мені, завдяки підтримці суспільства, мого прізвища, і завдяки тому, що багато з них щось значать в своїх регіонах, багато з них професіонали... Я не хочу зараз ламати цю партію. Але якщо вони будуть продовжувати їсти один одного, я їх розпущу через рік".

В цілому Зеленський відповів на 500 запитань. Найцікавіші висловлювання президента зібрані в нашому матеріалі.

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Теми
Пресмарафон Володимира Зеленського Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особи
Віталій Безгін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
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