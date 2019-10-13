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13 жовтня • оновлено в 17:51
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"Потисла руку": союзник України влаштував несподівану підлість із Росією. Фотофакт

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"Експрокурорка" анексованого Криму, нелегітимна депутатка Держдуми Наталія Поклонська зустрілася із президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Відповідний прийом на вищому рівні відбувся у Туреччині. Фотографією поділилася особисто Поклонська на своїй сторінці в Facebook.

Поклонська на зустрічі з Ердоганом

Поклонська на зустрічі з Ердоганом

Фото: Наталя Поклонська / facebook

"Представники "російського Криму" з офіційним візитом перебувають у Туреччині, в рамках якого вперше відбувся прийом на найвищому державному рівні. Теплий прийом, гостинність, рукостискання президента – саме так нас зустріла Туреччина. Найдобріші враження від Стамбула", – сказала Поклонська.

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До складу делегації також увійшов ще один "депутат" Держдуми від Криму Руслан Бальбек. Міністерство закордонних справ України вже висловило протест через цей візит.

Делегація РФ в Туреччині

Делегація РФ в Туреччині

Фото: Наталя Поклонська / facebook

"Інформація про зустріч президента Ердогана з політиками, незаконно обраними на окупованій території України, викликає занепокоєння. Україна вже направила ноту протесту Туреччини через цю зустріч. Посла Туреччини в Україні запрошені в МЗС", – йдеться в повідомленні.

Тим часом, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв у розмові з ВВС News Україна порадив українцям не поспішати з висновками щодо Ердогана та зустрічі з представниками РФ.

"Ми з'ясовуємо, чи був ознайомлений пан Ердоган з інформацією про те, з ким має справу і зустрічається", – підкреслив Джемілєв.

Поклонська в Туреччині

Поклонська в Туреччині

Фото: Наталя Поклонська / facebook

Делегація Росії в Туреччині

Делегація Росії в Туреччині

Фото: Наталя Поклонська / facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, як відомо, Ердоган неодноразово висловлював підтримку Україні через агресію Росії. 7 серпня президент України Володимир Зеленський провів офіційну зустріч із главою Турецької Республіки. Пізніше

Мустафа Джемілєв заявив, що для кримських татар дуже важливо, що президент Туреччини ніколи не визнає анексію Росією Криму.

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Особи
Наталя Поклонська Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Туреччина
Тег
політика
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не дождетесь
не дождетесь
Это фиаско...)
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Сесюнин Евгений
Сесюнин Евгений
А Турция знает что она союзник Украины?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Да уж...смачно харкнул в украинску рожу..А кто ещё не харкал??)))))))))
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