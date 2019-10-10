"Питання не стояло!" Зеленський прокоментував переговори про зброю з Трампом

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що в процесі телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом не було жодного шантажу.

Таке висловлювання прозвучало під час пресмарафону Kyiv Food Market. "Дзвінок ніяк не міг вплинути на наші відносини з Америкою", – підкреслив глава української держави (усі подробиці та онлайн-трансляція пресмарафону тут).

Водночас Зеленський уточнив, що під час спілкування не обговорювалися постачання зброї і компанія Burisma.

Володимир Зеленський

"Зі зброєю та історією з "Бурісмою" це ніяк не пов'язано... шантажу не було, це не було предметом розмови", – стверджує глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський також заявив, що під час зустрічі з лідером США Дональдом Трампом він спробував показати йому, що нова українська влада – ніякі не корупціонери.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram