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10 жовтня • оновлено в 14:13
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"Питання не стояло!" Зеленський прокоментував переговори про зброю з Трампом

1.2т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що в процесі телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом не було жодного шантажу.

Таке висловлювання прозвучало під час пресмарафону Kyiv Food Market. "Дзвінок ніяк не міг вплинути на наші відносини з Америкою", – підкреслив глава української держави (усі подробиці та онлайн-трансляція пресмарафону тут).

Водночас Зеленський уточнив, що під час спілкування не обговорювалися постачання зброї і компанія Burisma.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Зі зброєю та історією з "Бурісмою" це ніяк не пов'язано... шантажу не було, це не було предметом розмови", – стверджує глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський також заявив, що під час зустрічі з лідером США Дональдом Трампом він спробував показати йому, що нова українська влада – ніякі не корупціонери.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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