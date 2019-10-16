"Пістолет в руках у Зеленського": названо радикальне вирішення проблеми Донбасу

Україна на переговорах щодо Донбасу може шантажувати Росію можливістю визнання "Л/ДНР". Тоді окуповані території стануть головним болем РФ, а не України.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив журналіст і блогер Кирило Сазонов, коментуючи можливості для тиску президента України Володимира Зеленського на Кремль.

За словами блогера, у Зеленського на переговорах "повинен бути якийсь пістолет у руках", щоб змусити РФ прислухатися до позиції України.

"Ці умови є у нас з 2014 року. Просто всі їх боялися назвати. Найстрашніше, що могла зробити Україна, коли оформилося ОРДЛО в цьому вигляді під російським контролем – це тупо визнати "ДНР" і "ЛНР", – пояснив він.

На питання, чи повинна Україна після такого кроку повністю відгородитися від "Л/ДНР" стіною, Сазонов відповів: "Стіну необов'язково, вистачить просто мінних полів. Наші хлопці і так тримають оборону. Насправді, така ідея тоді була в повітрі, але жоден український політик її не ризикнув озвучити, тому що формально ти відмовляєшся від українських територій, ти зрадник батьківщини і потрапляєш під кримінальну статтю. Вона лунала тільки на експертному рівні".

Як підкреслив журналіст, якщо Україна раптом заявляє про намір визнати ОРДЛО або не боротися за їх повернення, "тоді це стає російської головним болем у набагато більшому ступені, ніж нашим".

"Росія хапається за голову і каже – навіщо нам цей головний біль? Нам потрібен цей головний біль якраз у складі України під нашим контролем, з прозорими кордонами, щоб у разі чого використовувати як плацдарм для наступу, кошмарити всю решту України, мати своє політичне представництво у Верховній Раді – з правом вето на будь-який законопроект, який зачіпає інтереси жителів Донбасу", – пояснив він.

"Питання треба ставити в такому ключі – Україні потрібне ОРДЛО? Ми виживемо і самі. Україна звичайно хоче бачити ОРДЛО в своєму складі, але не за всяку ціну і не на російських умовах. ОРДЛО хоче в Україну? Так. Росія хоче, щоб ОРДЛО повернулося в Україну? Дуже так. Тоді, хлопці, діставайте ручки і зошити і записуйте, чого Україна хоче в обмін. Саме так треба будувати дискусію. Це той пістолет, який є у Зеленського", – уклав Сазонов.

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що переговори щодо Донбасу в "нормандському форматі", заплановані на середину листопада, можуть стати "останнім шансом" для Росії.

Альтернативою "нормандського формату" Пристайко назвав розгортання на Донбасі міжнародної миротворчої місії.

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