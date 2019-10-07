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8 жовтня • оновлено в 13:38
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"П'є кров українців": "заграванню" Путіна до Зеленського знайшлося пояснення

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Обурення президента РФ Володимира Путіна "очорненням" України російськими ЗМІ є лише черговою фазою гібридної війни та спробою "заохотити зговірливість" Володимира Зеленського.

Таку думку в матеріалі на "Апострофі" висловив російський блогер і фінансист Слава Рабінович, коментуючи заяву Путіна на пленарному засіданні Міжнародного дискусійного клубу "Валдай".

Тоді глава Кремля сказав, що вважає неправильним, якщо росЗМІ спеціально виставляють Україну в невигідному світлі.

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"Мета Путіна – це повзуча гібридна окупація України і нашій країні не можна забувати, що ми маємо справу з агресором", – наголосив Рабінович.

"Засоби масової агітації і пропаганди, якими є ті організації, названі Путіним російськими ЗМІ, нічого ніколи не говорять на підставі своєї редакційної політики. Люди, які працюють там, є злочинцями навіть згідно з російськими Конституцією і Кримінальним кодексом", – додав він.

У роботі російських пропагандистів президент країни, як зазначив фінансист, є таким собі диригентом, а адміністрація Путіна пише темники для журналістів.

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"Я можу побажати президенту Зеленському не робити тієї останньої помилки, при якій Україна капітулює. Чому останньої? Тому що всі інші не матимуть уже жодного значення", – написав Рабінович.

Путін і Зеленський

Путін і Зеленський

Колаж

"В Україні не повинні забувати, що мають справу з агресором. Державою, очолюваною міжнародним терористом і кровожером. Він пив кров російських громадян, він харчується кров'ю українських громадян. Кількість крові, яку він пролив за останні 20 років, обчислюється великою кількістю літрів.

Зазвичай за таке злочинців саджають на довічне ув'язнення. А ще раніше, в Нюрнберзі, їх вішали. Ми маємо справу з режимом, який не має права на існування", – зробив висновок блогер.

Як писав OBOZREVATEL:

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Теми
Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Слава Рабінович
Місце
Росія
Тег
політика
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
А наю дурненький зебіл сприймає все за правду, оце біда.
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Думка, виділяється окремо (хоча б курсивом та мінімум посиланнями, пишіть правильно не соромте мову.) Потім "Хто" такий цей Рабінович і Чому до Порошенка у нього не має жодних тут питань. Це публічна провокація! Обоз обісрався знову! Ща підуть статті "гриценко форева, а Тимошенко продовжуватиме посилати привітання вчителям" Та йдіть ви на "юХ".
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Mega Death
Mega Death
Глупым селюкам страшилки рассказывают))
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