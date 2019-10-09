"Не виконує рішення суду!" Чорновол різко розкритикувала Трубу

Народна депутатка восьмого скликання від партії "Народний фронт" Тетяна Чорновол прийшла на брифінг голови ДБР Романа Труби та вручила йому повідомлення про його ж злочин.

Про це повідомляє Громадське. Ексдепутатка звинуватила главу ДБР у "невиконанні рішення суду".

"Перед вами стоїть людина, яка порушує закон і не виконує рішення суду. Тричі суд зобов'язав його почати досудове розслідування проти Портнова – він не почав. Це особиста відповідальність посадової особи, якій загрожує три роки відповідальності. Я принесла повідомлення про ваш злочин, пане Труба", — сказала Чорновол.

Роман Труба і Тетяна Чорновол

Вона також говорила, що ДБР "переслідує" заарештованого 7 вересня екснардепа Сергія Пашинського.

Зазначимо, що недавно Роман Труба став фігурантом гучного скандалу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!