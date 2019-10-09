Головна Новини
9 жовтня • оновлено в 18:31
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Не виконує рішення суду!" Чорновол різко розкритикувала Трубу

1.7т Читати матеріал російською

Народна депутатка восьмого скликання від партії "Народний фронт" Тетяна Чорновол прийшла на брифінг голови ДБР Романа Труби та вручила йому повідомлення про його ж злочин.

Про це повідомляє Громадське. Ексдепутатка звинуватила главу ДБР у "невиконанні рішення суду".

"Перед вами стоїть людина, яка порушує закон і не виконує рішення суду. Тричі суд зобов'язав його почати досудове розслідування проти Портнова – він не почав. Це особиста відповідальність посадової особи, якій загрожує три роки відповідальності. Я принесла повідомлення про ваш злочин, пане Труба", — сказала Чорновол.

Роман Труба і Тетяна Чорновол

Роман Труба і Тетяна Чорновол

Новини
Судився з євромайданівцями: директор ДБР Труба потрапив у гучний скандал

Вона також говорила, що ДБР "переслідує" заарештованого 7 вересня екснардепа Сергія Пашинського.

Зазначимо, що недавно Роман Труба став фігурантом гучного скандалу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Роман Труба
Тег
Державне Бюро Розслідувань
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
46
7
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
Закройте уже эту психбольную в дурку и дайте ей селёдки.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Виня Ксения
Виня Ксения
Федоров Федор, Портнов явный психбольной. Ничего, кроме каких-то пустышек, родить не может, а орет, как не в себе.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Распопін Дмитро
Распопін Дмитро
Эта от него не отстанет. Ей лучше дорогу не переходит. Если она за него взялась, то она не остановится пока Трубе не прийдет ТРУБА!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Виня Ксения
Виня Ксения
руденко евгений, Портнова пора за решетку. Задолбал своми хамскими и быдляцкими воплями.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
руденко евгений
руденко евгений
Распопін Дмитро, если он "мальчик для битья", то да...А вообще, Танюшку пора давно укротить...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / думки

ads pixel