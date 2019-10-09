"Не виконує рішення суду!" Чорновол різко розкритикувала Трубу

Народна депутатка восьмого скликання від партії "Народний фронт" Тетяна Чорновол прийшла на брифінг голови ДБР Романа Труби та вручила йому повідомлення про його ж злочин.
Про це повідомляє Громадське. Ексдепутатка звинуватила главу ДБР у "невиконанні рішення суду".
"Перед вами стоїть людина, яка порушує закон і не виконує рішення суду. Тричі суд зобов'язав його почати досудове розслідування проти Портнова – він не почав. Це особиста відповідальність посадової особи, якій загрожує три роки відповідальності. Я принесла повідомлення про ваш злочин, пане Труба", — сказала Чорновол.
Роман Труба і Тетяна Чорновол
Вона також говорила, що ДБР "переслідує" заарештованого 7 вересня екснардепа Сергія Пашинського.
Зазначимо, що недавно Роман Труба став фігурантом гучного скандалу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Перша заступниця голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко публічно заявила про те, що Труба порушує закон і узурпує владу.
Керуючий партнер адвокатського об'єднання "Головань і партнери" Ігор Головань припустив, що ДБР розсекречує свої таємниці стороннім людям, а також, що бюро використовується в інтересах країни-агресорки Росії та її агентів.
Пізніше партія "ЄС" вимагала від Романа Труби припинити політичні переслідування.
Згодом Труба зізнався у "зливі" інформації з ДБР.
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