"Озвучував заготовки!" Зеленського покликали відповідати на запитання в Раді

Президенту України Володимиру Зеленському потрібно відповідати на запитання не тільки журналістів, а й депутатів Верховної Ради.

Про це заявила в ефірі ObozTV народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе, коментуючи пресмарафон Зеленського 10 жовтня.

"У мене немає відчуття, що президент Зеленський дуже відкритий, – зізналася Климпуш-Цинцадзе. – Записувати відеоролики і без зворотнього зв'язку спілкуватися з суспільством – це не про відкритість. Записувати постановочне інтерв'ю з актором або постановочні інтерв'ю самого з собою в автомобілі – це теж не про відкритість".

На її думку, пресмарафон Зеленського можна розглядати як перший крок до відкритості, але й у цьому "є сумніви".

"З того, що я побачила протягом дня, у мене склалося відчуття, що це серйозна кількість заготовок, які були озвучені президентом незалежно від поставлених запитань. Тобто це були конкретні речі, які він і його команда готували, щоб донести суспільству. Тому я поки не відчуваю цієї відкритості", – пояснила вона.

"Все інше протягом майже 5 місяців його перебування на посаді президента – це про закритість", – вважає політик.

Зокрема, Климпуш-Цинцадзе нагадала, що Зеленський досі не виступив із посланням перед Верховною Радою.

"До речі, президент Зеленський не погодився прийти до Верховної Ради і виступити перед залом, перед усіма депутатами, і відповісти на складні запитання народних обранців, які представляють усіх громадян", – наголосила нардеп.

На прохання ведучого Климпуш-Цинцадзе поділилася запитанням, яке би особисто вона поставила президенту: "Що змушує його бути таким – не впевненим у собі, а самовпевненим – щодо його зустрічі з Путіним?"

Володимир Зеленський під час пресмарафону 10 жовтня president.gov.ua

OBOZREVATEL нагадує:

10 жовтня на другому поверсі фудкорту Kyiv Food Market президент Володимир Зеленський влаштував зустріч із журналістами. Глава держави відповідав на запитання представників ЗМІ протягом усього дня, більше 12 годин. Всі подробиці онлайн – у матеріалі OBOZREVATEL.

Раніше з нагоди 100 днів президентства Зеленський дав інтерв'ю своєму колишньому колезі, акторові Станіславу Боклану. Фільм-інтерв'ю записав "Квартал 95".

Також Зеленський викладав в Інтернет "записане інтерв'ю" за кермом автомобіля Tesla.

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