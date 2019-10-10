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10 жовтня • оновлено в 21:31
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"Не говорить про перемогу": Зеленському дорікнули за меседж щодо Донбасу

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Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука заявив, що почув у заявах президента Володимира Зеленського меседжі, які використовує пропаганда РФ.

"Знову я бачу, з моєї точки зору, небезпечне словосполучення, яке складається зі 100% кремлівських наративів. Знову я чую "закон про особливий статус", якого не існує в природі. А втім, він впевнено продовжує вживати ці російські словесні прийоми", – сказав він у бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL.

Тука зізнався, що неприємно здивувала його й інша фраза глави держави – про припинення війни.

Володимир Зеленський під час пресмарафону 10 жовтня

Володимир Зеленський під час пресмарафону 10 жовтня

Офіційний сайт президента України

"Знову кремлівські тези. "Припинення війни". Я не бачу про перемогу. "Припинити війну", "припинити війну", "припинити війну"... Короткий шлях до миру можливий лише на умовах капітуляції. Іншого не існує", – підкреслив він.

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Нагадаємо, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський проводить пресмарафон. OBOZREVATEL веде пряму трансляцію події і публікує головні заяви першої особи країни.

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Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особи
Георгій Тука Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Мир Миру
Мир Миру
Пан Тука правий у тому, що "закон про особливий статус Донбасу не існує в природі". Бо Закон передбачає якісь правила, а як забезпечити виконання правил в період "гарячої" фази війни?
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
тука ну так и сиди дальше в своем сраном селе рогуль ипаный - а люди сами решат свою судьбу без вашей галицайской подсказки, пад.лы!
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