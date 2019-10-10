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10 жовтня • оновлено в 21:22
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"Назвіть прізвище!" Зеленський огризнувся на запитання журналістки про посади для "95 кварталу"

16.4т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський розлютився через питання журналістки про те, доки він призначатиме на державні посади родичів і однокласників акторів "95 кварталу".

Він досить різко відповів на цю претензію під час пресмарафону 10 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот відео

"Кого я призначив із родичів? Це дуже серйозне питання! Ви 30 років прожили в країні кумівства і зараз говорите речі, після яких я маю встати і піти! Кого з родичів я призначив? Назвіть прізвище мого родича, якого я призначив! Дякую вам за бліц", – відрізав президент, ігноруючи уточнення журналістки про те, що вона говорить не про його родичів, а про близьких творчих партнерів глави держави.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
95 Квартал
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Правда глаза режет.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Порохоботовским журнашлюхам лишь бы насрать - мрази конченые. ЗЕ КРАСАВА!
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
а пусть назовет фамилию не со своего "квартала" - мужья, жены, друганы...
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