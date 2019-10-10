"Назвіть прізвище!" Зеленський огризнувся на запитання журналістки про посади для "95 кварталу"

Президент України Володимир Зеленський розлютився через питання журналістки про те, доки він призначатиме на державні посади родичів і однокласників акторів "95 кварталу".

Він досить різко відповів на цю претензію під час пресмарафону 10 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський Скріншот відео

"Кого я призначив із родичів? Це дуже серйозне питання! Ви 30 років прожили в країні кумівства і зараз говорите речі, після яких я маю встати і піти! Кого з родичів я призначив? Назвіть прізвище мого родича, якого я призначив! Дякую вам за бліц", – відрізав президент, ігноруючи уточнення журналістки про те, що вона говорить не про його родичів, а про близьких творчих партнерів глави держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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