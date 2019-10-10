"Назвіть прізвище!" Зеленський огризнувся на запитання журналістки про посади для "95 кварталу"

Президент України Володимир Зеленський розлютився через питання журналістки про те, доки він призначатиме на державні посади родичів і однокласників акторів "95 кварталу".
Він досить різко відповів на цю претензію під час пресмарафону 10 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Володимир Зеленський
Скріншот відео
"Кого я призначив із родичів? Це дуже серйозне питання! Ви 30 років прожили в країні кумівства і зараз говорите речі, після яких я маю встати і піти! Кого з родичів я призначив? Назвіть прізвище мого родича, якого я призначив! Дякую вам за бліц", – відрізав президент, ігноруючи уточнення журналістки про те, що вона говорить не про його родичів, а про близьких творчих партнерів глави держави.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
22 травня Зеленський підписав указ про призначення свого друга дитинства, керівника студії "Квартал 95" Івана Баканова першим заступником глави СБУ. Пізніше він очолив відомство.
Своїм першим помічником Зеленський призначив друга і бізнеспартнера Сергія Шефіра.
Також до Верховної Ради пройшов соратник Зеленського по "95 кварталу" Юрій Корявченков (Юзик).
Крім того відомо, що до Верховної Ради України від партії "Слуга народу" пройшов Олександр Завітневич. Він є чоловіком однокласниці президента Володимира Зеленського.
А чоловік головного бухгалтера студії "Квартал 95" Олексій Пашков став директором Департаменту стратегічної розвідки ГУР, перестрибнувши 10 посад за два місяці.
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