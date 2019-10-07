"Може, тебе штовхнути?" Дубинський познущався із журналіста, постраждалого від Мендель. Відео

Народний депутат від президентської фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський познущався з журналістів під Офісом президента.

Відповідне відео він опублікував на своєму YouTube-каналі DubinskyPro (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Посміятися нардеп вирішив із Сергія Андрушка із "Радіо Свобода", у якого перед цим був конфлікт із прессекретаркою президента Володимира Зеленського Юлією Мендель – вона відштовхнула його від глави держави. "Під удар" потрапив і оператор, що стояв поруч.

Дубинський познущався з журналіста під ОП

"Андрушку дають каву, а він боїться, що його отруять. Бери пий, це не хабар, не соромся", – сказав Дубинський, пропонуючи напій.

"Зверніть увагу, Андрушка ніхто не штовхав. Може, тебе штовхнути, щоб почувався як вдома?" – познущався нардеп.

Відзначимо, до обрання у Верховну Раду Дубинський також працював журналістом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мендель штовхнула Андрушка у США, коли перебувала там із президентом Зеленським. Перед цим прессекретарка кілька разів "нападала" на журналістів, через що президента закликали її звільнити.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!