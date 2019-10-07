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8 жовтня • оновлено в 13:36
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"Може, тебе штовхнути?" Дубинський познущався із журналіста, постраждалого від Мендель. Відео

16.1т Читати матеріал російською

Народний депутат від президентської фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський познущався з журналістів під Офісом президента.

Відповідне відео він опублікував на своєму YouTube-каналі DubinskyPro (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Посміятися нардеп вирішив із Сергія Андрушка із "Радіо Свобода", у якого перед цим був конфлікт із прессекретаркою президента Володимира Зеленського Юлією Мендель – вона відштовхнула його від глави держави. "Під удар" потрапив і оператор, що стояв поруч.

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Дубинський познущався з журналіста під ОП

Дубинський познущався з журналіста під ОП

"Андрушку дають каву, а він боїться, що його отруять. Бери пий, це не хабар, не соромся", – сказав Дубинський, пропонуючи напій.

"Зверніть увагу, Андрушка ніхто не штовхав. Може, тебе штовхнути, щоб почувався як вдома?" – познущався нардеп.

Відзначимо, до обрання у Верховну Раду Дубинський також працював журналістом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мендель штовхнула Андрушка у США, коли перебувала там із президентом Зеленським. Перед цим прессекретарка кілька разів "нападала" на журналістів, через що президента закликали її звільнити.

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Особи
Олександр Дубинський Юлія Мендель
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Драга Іван
Драга Іван
Ой, шо вы спорите. Это ж обычная история: пустое место получило власть, и теперь его ПОПЁРЛО. Скоро всем станет, наконец, понятно, каков процент говна в составе "слуг".
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Музыра Валерий
Музыра Валерий
Ублюдок, что тут сказать, фамилию на все 100% оправдывает, дуб дубом. Давайте выродки зелёные, копите негатив в народе! Будете в Ростове возле януковоща отираться, козлота.
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
бугага,эта тюбетеечная дубинька пизДунька поймала звезду на ровном месте..ну что ж,похоже у нас родился второй чечетов..хахаха..Пущай полетает,поржем от души..
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