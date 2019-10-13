"Ми спілкувалися": Луценко відповів на скандал навколо посла США в Україні

Колишній генпрокурор Юрій Луценко заперечує, що впливав на усунення експосла США в Україні Марі Йованович з посади.
Як передає УП, Луценко заявив, що не схиляв партнерів американського адвоката Рудольфа Джуліані Льва Парнаса і Ігоря Фрумана настояти на відстороненні дипломата.
"Ні, неправда. Я ніколи не мав з Джуліані ніяких домовленостей і ніколи не спонукав до жодних дій", - заявив він.
При цьому Луценко зазначив, що знайомий з Парнасом і Фруманом. З ними, за словами ексгенпрокурора, його познайомив адвокат Трампа.
"Ми спілкувалися на загальні теми. Ніяких ділових відносин я з ними не мав", - стверджує Луценко.
Юрій Луценко
антикор
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У травні 2019 року США прийняли рішення відкликати Марі Йованович з посади американського посла в Україні.
Вона заявила, що її нібито прибрали з посади в результаті прямого тиску президента Дональда Трампа на Держдепартамент.
Американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що жінку зняли з посади через те, що вона закликала українських чиновників розслідувати справу стосовно сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
Раніше Йованович потрапила в гучний скандал з Луценком. Так, він заявив про те, що посол США під час першої зустрічі нібито надала йому перелік осіб, які не підлягають переслідуванню.
Пізніше він зізнався, що списку він не отримував, проте Йованович проявляла інтерес до справи Віталія Касько (ексзаступник Генерального прокурора).
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