"Ми спілкувалися": Луценко відповів на скандал навколо посла США в Україні

Колишній генпрокурор Юрій Луценко заперечує, що впливав на усунення експосла США в Україні Марі Йованович з посади.

Як передає УП, Луценко заявив, що не схиляв партнерів американського адвоката Рудольфа Джуліані Льва Парнаса і Ігоря Фрумана настояти на відстороненні дипломата.

"Ні, неправда. Я ніколи не мав з Джуліані ніяких домовленостей і ніколи не спонукав до жодних дій", - заявив він.

При цьому Луценко зазначив, що знайомий з Парнасом і Фруманом. З ними, за словами ексгенпрокурора, його познайомив адвокат Трампа.

"Ми спілкувалися на загальні теми. Ніяких ділових відносин я з ними не мав", - стверджує Луценко.

Юрій Луценко антикор

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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