Головна Новини
13 жовтня • оновлено в 17:51
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Ми спілкувалися": Луценко відповів на скандал навколо посла США в Україні

1.4т Читати матеріал російською

Колишній генпрокурор Юрій Луценко заперечує, що впливав на усунення експосла США в Україні Марі Йованович з посади.

Як передає УП, Луценко заявив, що не схиляв партнерів американського адвоката Рудольфа Джуліані Льва Парнаса і Ігоря Фрумана настояти на відстороненні дипломата.

"Ні, неправда. Я ніколи не мав з Джуліані ніяких домовленостей і ніколи не спонукав до жодних дій", - заявив він.

Новини
Скандал із Трампом і Зеленським: Луценко відверто розповів, навіщо зустрічався з Джуліані

При цьому Луценко зазначив, що знайомий з Парнасом і Фруманом. З ними, за словами ексгенпрокурора, його познайомив адвокат Трампа.

"Ми спілкувалися на загальні теми. Ніяких ділових відносин я з ними не мав", - стверджує Луценко.

Юрій Луценко

Юрій Луценко

антикор

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Юрій Луценко Марі Йованович Рудольф Джуліані
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
хозяин мокшей хозяин мокшей
хозяин мокшей хозяин мокшей
Ваньки-дурачки- фас!))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel