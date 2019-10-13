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13 жовтня • оновлено в 13:17
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"Ми повернулися!" Путін зробив цинічну заяву про відносини з іншими країнами

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Президент Росії Володимир Путін похвалився хорошими відносинами з арабськими країнами, уточнивши, що Москва не дружить з кимось проти когось.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia і RT Arabic, передає РІА "Новости".

Путін: "Ми не дружимо з кимось проти когось"

Путін: "Ми не дружимо з кимось проти когось"

"Росія ніколи не дружить з кимось проти когось. Ми вибудовуємо двосторонні відносини, грунтуючись на позитивних тенденціях у наших контактах, а не створюємо союзи в боротьбі з кимось", – заявив він.

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За словами Путіна, зі Саудівською Аравією, Арабськими Еміратами та "арабським світом" у РФ склалися "дружні відносини" ще за часів СРСР.

"Тому ми ось зараз вже не повертаємося, а повернулися до цієї якості відносин", – додав він.

Володимир Путін на інтерв'ю

Володимир Путін на інтерв'ю

Кадр з відео

За словами Путіна, результати роботи щодо сирійського врегулювання між Туреччиною, Іраном та Росією без підтримки Саудівської Аравії були б неможливими.

"Це свідчить про те, що є речі, які, незважаючи на гострі протиріччя, змушують нас об'єднувати зусилля для досягнення спільних цілей. Треба знайти ці цілі й працювати над ними спільно. Це створить умови для нормалізації відносин у регіоні між країнами", – підсумував Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за кілька днів до цього Путін пригрозив США створювати ракети середньої дальності, які будуть відповідати американським за характеристиками. Він зізнався, що вже направив звернення президентам кількох країн.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
політика Новини Росії
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Федоров Федор
Федоров Федор
А в чем "циничность" заявления по мнению ОбоSSa?
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