"Ми не віримо Путіну"! Геращенко жорстко відповіла на розведення військ

Розведення військ загрожує поверненням сірої зони в уже звільнені українські населені пункти та означатиме, що цивільне населення опиниться у небезпеці через імовірні напади проросійських бойовиків.

Про це у відеозверненні заявила співголова фракції політичної партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко. За її словами, заяви про те, що розведення військ у трьох точках – це Станиця Луганська, Золоте, Петровське – залишилося в спадок від минулої влади і саме тому воно сьогодні обговорюється, несправедливі.

За її словами, дійсно в 2016 році про це йшлося в Мінську.

"Але ми говорили про можливе розведення військ у Золотому під відкриття КПВВ "Золоте". Чому сьогодні від чинної влади жодного разу ми не почули про необхідність негайного відкриття КПВВ "Золоте", яке було побудоване і відкрите нами, українською стороною ще 31 березня 2016 року? Тільки бойовики і Росія заблокували цей процес", – зауважила Геращенко.

Ірина Геращенко

Парламентар нагадала про останню зустріч із Штайнмаєром, коли він іще був міністром закордонних справ Німеччини і приїжджав до Києва.

"Ми тоді говорили: можливо, в присутності таких високих гостей бойовики, РФ нарешті дадуть згоду на відкриття КПВВ, яке так важливе для покращення гуманітарної ситуації в Луганській області", – розповіла вона.

При цьому політик додала: "Але вони і нині там. Ми бачимо, що про це навіть ніхто не говорить. Тільки про відведення військ".

Геращенко особливо наголосила, що за три роки безпекова ситуація в цих точках дуже змінилася. "Тому що бойовики за ці три роки наростили там свою присутність, вони відбудували там серйозні фортифікаційні споруди. І, як публічно визнав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, наприклад, на горі Ігоря біля Станиці Луганської, вони їх не збираються демонтувати. Тобто не демонтують", – наголосила парламентарка.

Вона зазначила, що це створює серйозні безпекові ризики для цивільних населених пунктів.

"Тактика нашої команди була така – взагалі прибрати так звану сіру зону. Тому що всі села, населені пункти, які розташовувалися в 2014, 2015, 2016 роках у сірій зоні – це були найжахливіші населені пункти, які перебували між двох вогнів, де люди не отримували соціальні виплати, де не було просто влади", – пояснила політик.

Геращенко додала: "Власне, саме тому великою кров’ю, великими зусиллями наших військових ЗСУ сіра зона пішла в минуле. Сьогодні всі ці населені пункти перебувають під контролем української влади. Туди повернулася держава, туди повернувся український прапор. Туди повернулася робота шкіл, дитячих садочків. Там сьогодні люди отримують соцвиплати, пенсії".

"Власне, розведення військ так само ставить дуже серйозне питання – так що, ми знову створюємо сіру зону?" – запитала вона.

За словами Геращенко, влада повинна дати відповіді на запитання: що буде там із населеними пунктами; що буде з мирним населенням.

"Що буде з Катеринівкою, звільненою в січні 2018 року, де кожна вулиця окроплена кров’ю наших солдатів? Де кожна вулиця захищається збройними силами, зокрема від приходу туди диверсійних груп, які ставлять розтяжки, міни і створюють загрозу цивільному населенню? Хто буде охороняти 44 дитини – школяра, які живуть у цьому маленькому селі, яке сьогодні знову є Україною?" – зазначила парламентар.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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