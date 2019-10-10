"Ми не друзі": Зеленський розкритикував мерство Труханова

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має жодних взаємин із мером Одеси Геннадієм Трухановим. Він спілкувався з ним із приводу ситуації у місті, але майже не вірить, що до нових місцевих виборів там щось зміниться.

Про це глава держави розповів під час пресмарафону з журналістами 10 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зеленський і Труханов

"Зустрічався, говорив на Банковій. Я його питав, бо там була проблема з портом. Дуже багато було проблем, мені про це говорили люди. З дорогами. Складнощі були. Наприклад, влітку ми були в Одесі. І дуже багато туристів приїздять туди. Але ми говорили про стан будівель, каналізацій. Я про це йому говорив. Я не маю права йому говорити. Він мені сказав: "Мене вибрали люди". Я йому сказав: "Так, я зараз не можу провести місцеві вибори, але ви повинні розуміти і очікувати ставлення людей", – сказав президент.

Він висловив упевненість, що одесити неодмінно покажуть своє справжнє ставлення до Труханова на майбутніх мерських виборах.

Спілкуючись із журналістами, Зеленський також розповів, що Труханов у розмовах скаржився на те, що йому нібито не дають працювати деякі люди. Однак оцінювати правдивість цієї версії глава держави відмовився.

"Я йому говорив, що ви переслідуєте громадськість. Він каже: "Де докази?". Я кажу: "Так всі говорять". Він каже: "Так, тільки говорять, доказів немає". Тому і в цьому кейсі ми повинні мати докази хоч якісь. Він скаржився на цього хлопця – Стерненка. Там ситуація складна, неправильна, непроста, кримінальна. Це моя думка", – продовжив коментувати Зеленський скандали, які в Одесі пов'язують із Трухановим.

Що стосується будь-яких взаємин із мером приморського міста, то їхню наявність президент категорично спростував.

"Ми з ним не друзі, не святкуємо якісь свята. Я його знаю ще з давніх часів. Ми робили фестиваль в Одесі. Мерія підтримувала фестиваль. У мене немає ніяких з ним відносин. І всі кримінальні справи, які розглядатимуться, повинні розглядатися згідно із законом. Я нічого не гальмую. І немає ніяких взаємин із паном Трухановим. Я хотів би, щоб він змінив підхід в Одесі, почистив її від криміналу. Не знаю, чи побачимо це найближчим часом. Якщо ні – будемо міняти там усіх. Поки він мер, він повинен із цим боротися, як може. Але я не думаю, що щось зміниться", – підсумував Зеленський наголосивши, що якщо одесити захочуть обрати собі нового міського голову, то зроблять це.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський висловив невдоволення тим, що доходи Одеського морського порту стрімко зменшуються, а зарплати збільшилися в півтора рази. У зв'язку з цим президент звернувся до мера Одеси Геннадія Труханова, щоб той терміново вирішив питання надання земельної ділянки для облаштування безкоштовного в'їзду на територію Одеського морського порту представників бізнесу для оформлення вантажів.

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