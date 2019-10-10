"Маленький Путін": Портников побачив тривожні сигнали у пресмарафоні Зеленського

Риторика президента України Володимира Зеленського на пресмарафоні з журналістами нагадує стиль спілкування лідера країни-агресора Росії Володимира Путіна.

Таку думку в статті для "Еспресо" озвучив український журналіст Віталій Портников. За його словами, українському лідеру нібито дуже точно вдається створювати цю подібність.

"Володимир Зеленський під час свого телевізійного шоу дуже старається бути схожим на Путіна – нехай навіть на маленького Путіна. І у нього виходить. Тільки Путін може дозволити собі замінити серйозне і грунтовне спілкування з журналістами на огидне шоу – на кшталт щорічної "прямої лінії" спілкування з телеглядачами або щорічної пресконференції, на якій журналісти з регіонів із захопленням дивляться на свого кумира і ставлять йому "правильні питання", – різко зазначив Портников.

Також журналіст помітив, що для Путіна було б вельми властиво дорікати журналісту тим, що власник його медіа – іноземний громадянин. При цьому, нагадав Портников, Зеленський сам був запідозрений в отриманні прибутку з Росії за свої фільми вже після початку війни.

"Подвійні стандарти – це теж Путін. Тільки Путін може вважати, що його співвітчизники виходять на протести, бо це все Навальний, Порошенко чи Держдеп. Тільки Путін", – обурився журналіст.

Зеленський і Путін

Подібна поведінка лідера, визнав він, ще могла б сприйматися як буденність, якби була продемонстрована Лукашенком, Януковичем, Чавесом або Каддафі.

"Якщо Зеленський – дуже маленький, комічний Путін, то це просто тому, що ми з вами – не росіяни, не білоруси, не казахи. Ми ніколи не дозволяли нікому танцювати на нашій шиї, принаймні – досить довго. А якщо дозволимо – він стане великим", – із побоюванням підсумував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников розповів, як Путін намагається маніпулювати Зеленським за допомогою "формули Штайнмаєра" і саміту в "нормандському форматі". Журналіст попередив, що лідер країни-агресора намагається "підсмажувати на повільному вогні" українського президента.

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