"Майдану не боюся! Кровопролиття не буде!" Зеленський вперше прокоментував масштабні протести в Україні

Президент України Володимир Зеленський готовий залишити свою посаду у разі масових протестів проти нього в Україні.

Про це він повідомив у відповідь на запитання кореспондента OBOZREVATEL під час пресмарафону 10 жовтня.

"Я спілкуюся з людьми, я готовий спілкуватися. З приводу Майдану. Я нічого не боюся. В будь-який час, будь-якої миті, якщо суспільство захоче, щоб я не був президентом – кровопролиття не буде, я спокійно до цього ставлюся. Але люди повинні знати, що вони виберуть. Вони не виберуть припинення війни, вони будуть вибирати серед меню товарів, які є на ринку, продажному і політичному ринку", – відповів він.

Володимир Зеленський на пресмарафоні Скріншот

Також президент визнав, що під час масових протестів проти "формули Штайнмаєра" у нього і його команди було недостатньо комунікації з українцями.

Відповідь президента на запитання журналіста OBOZREVATEL (крайній праворуч)

Як писав OBOZREVATEL, також Зеленський повідомив на брифінгу, що під час зустрічі з лідером США Дональдом Трампом він спробував довести йому, що нова українська влада – не корупціонери. За словами президента, він хотів, щоб глава США обов'язково побував в Україні.

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