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10 жовтня • оновлено в 14:02
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"Майдану не боюся! Кровопролиття не буде!" Зеленський вперше прокоментував масштабні протести в Україні

28.6т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський готовий залишити свою посаду у разі масових протестів проти нього в Україні.

Про це він повідомив у відповідь на запитання кореспондента OBOZREVATEL під час пресмарафону 10 жовтня.

"Я спілкуюся з людьми, я готовий спілкуватися. З приводу Майдану. Я нічого не боюся. В будь-який час, будь-якої миті, якщо суспільство захоче, щоб я не був президентом – кровопролиття не буде, я спокійно до цього ставлюся. Але люди повинні знати, що вони виберуть. Вони не виберуть припинення війни, вони будуть вибирати серед меню товарів, які є на ринку, продажному і політичному ринку", – відповів він.

Володимир Зеленський на пресмарафоні

Володимир Зеленський на пресмарафоні

Скріншот

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Також президент визнав, що під час масових протестів проти "формули Штайнмаєра" у нього і його команди було недостатньо комунікації з українцями.

Відповідь президента на запитання журналіста OBOZREVATEL (крайній праворуч)

Відповідь президента на запитання журналіста OBOZREVATEL (крайній праворуч)

Як писав OBOZREVATEL, також Зеленський повідомив на брифінгу, що під час зустрічі з лідером США Дональдом Трампом він спробував довести йому, що нова українська влада – не корупціонери. За словами президента, він хотів, щоб глава США обов'язково побував в Україні.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
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Mega Death
Mega Death
Без американского посольства xoxлы майданить не умеют))))
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Chekhov Anatoly
Chekhov Anatoly
Он готов уйти... Да этого клоуна тротилом не выкуришь с Банковой, зубами за кресло вцепился. Нашли дурака даром от халявной власти отказаться. Цирк и 95 квартал с его отставкой и только "на один срок" ещё впереди. Наскулитесь 73% любителей халявы, и нарвёте волос с того самого места до самого не хочу.
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Новикова Мавра
Новикова Мавра
Подстрекательство к свержению власти преследуется Законом. Петю на виселицу!
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