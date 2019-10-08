"Має належати українцям!" Тимошенко зробила гучну заяву про мораторій на землю

Земля повинна належати тим, хто на ній живе та працює, – українцям, і приносити гроші в український бюджет.

Про це на своїй сторінці у Facebok написала голова ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, коментуючи оприлюднені сьогодні дані соцдослідження групи "Рейтинг". Так, згідно з опитуванням 73% українців проти продажу землі, 81% проти продажу її іноземцям, 74% за "земельний" референдум.

"Фактично соціологи підтвердили те, про що не втомлюється говорити "Батьківщина", - написала Тимошенко.

Юлія Тимошенко

Окрім того, вона наголосила, лише громадяни України мусять вирішувати на всенародному референдумі долю найбільшого національного багатства - сільськогосподарської землі.

Нагадаємо, сьогодні було оприлюднено масштабне опитування "Ставлення українців до запровадження продажу землі", проведене соціологічною групою "Рейтинг". За ним, три чверті українців проти продажу землі та за "земельний" референдум, а 81% респондентів виступає проти продажу землі іноземцям.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади й держава.

Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!