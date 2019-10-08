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9 жовтня • оновлено в 05:32
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"Має належати українцям!" Тимошенко зробила гучну заяву про мораторій на землю

11.5т Читати матеріал російською

Земля повинна належати тим, хто на ній живе та працює, – українцям, і приносити гроші в український бюджет.

Про це на своїй сторінці у Facebok написала голова ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, коментуючи оприлюднені сьогодні дані соцдослідження групи "Рейтинг". Так, згідно з опитуванням 73% українців проти продажу землі, 81% проти продажу її іноземцям, 74% за "земельний" референдум.

"Фактично соціологи підтвердили те, про що не втомлюється говорити "Батьківщина", - написала Тимошенко.

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

Новини
Показати, звідки гроші: після відкриття ринку землі українців чекають важливі зміни

Окрім того, вона наголосила, лише громадяни України мусять вирішувати на всенародному референдумі долю найбільшого національного багатства - сільськогосподарської землі.

Нагадаємо, сьогодні було оприлюднено масштабне опитування "Ставлення українців до запровадження продажу землі", проведене соціологічною групою "Рейтинг". За ним, три чверті українців проти продажу землі та за "земельний" референдум, а 81% респондентів виступає проти продажу землі іноземцям.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

  • Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади й держава.

  • Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

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Тема
Мораторій на продаж землі
Особа
Юлія Тимошенко
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Сколько ты, уже Будеш людям голову засирать НАИБЮЛЯ !!!!!!
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Пускай Зе отменяет мораторий. Для экономики - это хорошо, а для рейтинга Зе - это плохо. Все что нужно!!!
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Мир Миру
Мир Миру
Зараховано :- )
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