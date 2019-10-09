"Кожен депутат повинен бути лобістом": Разумков розповів про вплив олігархів

Глава Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що в новому парламенті поки що не було лобістських законів, а в разі їх ухвалення будуть вживатися відповідні заходи.

Своєю думкою з цього приводу він поділився в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я досить доросла людина і розумію, що рано чи пізно будуть спроби від представників великого бізнесу, який не до кінця зрозумів – ми є прихильниками великого бізнесу, середнього і, в першу чергу, малого. Але ми противники олігархії", – сказав він.

Разумков розповів про вплив олігархів у Раді

Разумков запевнив, що поки що не бачив у Раді законопроєктів, які б відверто лобіювали чиїсь конкретні інтереси з представників великого бізнесу.

"Будуть з'являтися – будемо ухвалювати відповідні рішення", – пообіцяв він.

"Я вважаю, що кожен депутат повинен бути лобістом. Але лобіювати він повинен інтереси громадян і держави, а не інтереси того чи іншого бізнесмена за окрему винагороду. Коли Верховна Рада буде лобістом інтересів України – це буде суперпарламент. Я сподіваюся, що саме таким буде парламент 9-го скликання", – підсумував спікер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Разумков заявив, що в партії "Слуга народу" планують внести до Верховної Ради новий законопроєкт, який врегулює обшуки і прослуховування народних депутатів України.

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