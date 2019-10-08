"Коли вб'ють достатьно наших?" Пристайко озвучив три сценарії щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський і його команда намагаються завершити той процес врегулювання на Донбасі, який був початий кілька років тому в Мінську, або показати його безперспективність, щоб переходити до інших варіантів.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV. Він озвучив три сценарії розвитку подій.

"Якщо ми з вами зрозуміємо і побачимо, що Путін ніколи нічого не зробить, і наші партнери більше не можуть змусити його піти на прогрес – нам доведеться чесно сказати всім громадянам України, що цей трек ми більше не можемо виконувати і нам ніхто не може допомогти. Що так нам ситуацію не вирішити і треба переходити до треку номер два і т. д. Поки не зрозуміємо, що вичерпали всі позиції. Тоді нам потрібно кинути все, посилювати нашу армію і чекати чергової атаки", – підкреслив він.

Вадим Пристайко ТСН

За його словами, у разі, якщо Мінськ не спрацює, можливий варіант попросити у світової спільноти "місію з підтримання миру між нами, а найкраще, на всіх окупованих територіях".

"Третій шлях, напевно, буде, коли ми зовсім нічого не зможемо зробити, і нам залишиться йти за "кіпрським сценарієм" або за якимось іншим", – додав міністр.

Пристайко також підкреслив, що велика частина переговорного процесу була банальним затягуванням часу, і сенсу в очікуванні зараз немає.

"Коли вб'ють "достатньо" наших солдатів? Скільки конкретно ми маємо втратити людей? Зараз рахуємо до 14 тис., зачекаємо до 28 тис., і тоді почнемо працювати? Вважаю, що весь той час, що ми вже втратили на переговори, які, як я тепер з'ясовую, ніколи не збиралися виконувати, з самого початку... Не думаю, що це нормальне ставлення до своїх партнерів, включно з німцями й французами. Стверджувати, що будемо щось робити, домовлятися, але насправді не мати наміру втілювати це в життя. А тепер ми, навіть більше, скажем, що ще потягнемо", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Пристайко також заявив, що відведення сил у районі Петровського і Золотого на Донбасі відкладене через порушення перемир'я.

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