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8 жовтня • оновлено в 13:41
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"Капітуляція вже відбулася!" В "Слузі народу" пояснили суть "формули Штайнмаєра"

17.2т Читати матеріал російською

Мітинги проти "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу в "Слузі народу" вважають нормальним явищем, проте просять не нагнітати ситуацію, оскільки "про капітуляцію не може навіть ітися".

Таку заяву у відеозверненні до українців зробив народний депутат фракції "СН", голова Комітету парламенту з міжнародних відносин Богдан Яременко. Ролик був опублікований на сторінці політика у Facebook у понеділок, 7 жовтня (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Нардеп наголосив, що позитивно ставиться до мітингів як до способу вираження громадської думки.

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Богдан Яременко

Богдан Яременко

Facebook Oleksandr Prokopenko

"Це складне питання, і думка громадськості має бути почута, її треба висловлювати. Не може громадська думка бути безвідносною і нейтральною щодо питання миру і війни", – сказав Яременко.

Він зазначив, що гасло "Ні капітуляції" свідчить про нерозуміння ситуації.

"Капітуляція, якщо й була в Україні, коли було покладено основу всього, що відбувається зараз, зокрема "формула Штайнмаєра" – це, звичайно, вересень 2014 року і лютий 2015-го, коли були підписані Мінські домовленості.

Там є все, на що погодився Кучма в листі до Мартіна Сайдіка у вересні цього року. І немає нічого в листі Кучми того, чого б не було в Мінських домовленостях", – пояснив нардеп.

Відмова від мирних переговорів зараз, як додав Яременко, призведе до ізоляції України та створить багато проблем.

"Мирні переговори не повинні відбуватися за рахунок пожертвувань основними речами, але не жертвувати чимось у цих переговорах ми не зможемо. Тому не треба боятися "формули Штайнмаєра", не треба говорити про капітуляцію, вона вже відбулася. Більше ніж було, вже ніхто не допустить... Ми повинні пройти шлях Мінських домовленостей до кінця", – підсумував він.

Нагадаємо, раніше Богдан Яременко заявив, що Україна не зможе відмовитися від імплементації так званої формули Штайнмаєра без наслідків.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Майдан проти капітуляції
Особа
Богдан Яременко
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра політика видео Партія Слуга народу Донбас
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Громозека Иван
Громозека Иван
Да никуя, капитуляции началась когда этот лысый г*ндон Турчинов Крым москалям сдал!
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1
Надежда Вера
Надежда Вера
Не розумію, чому тисячи людей бачать загрози у разі виконання Україною політичного самогубства, а такий досвідчений дипломат з висоти свого крісла- ні. Може у нього путін головного мозку?
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2
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
І цей бородань на майдані з нами... А зараз обслуга...
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