Головна Новини
10 жовтня • оновлено в 14:02
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Інакше не буде!" Зеленський дав Раді два роки і поставив ультиматум

12.5т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський дав Верховній Раді два роки на прийняття найважливіших законопроектів.

Про те, як приймаються рішення Зеленський розповів в четвер, 10 жовтня, в Києві в будівлі Kyiv Food Market на прес-марафоні (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця). Він зазначив, що спілкування щодо всіх законопроектів проходить дуже довго.

Новини
"Як Свєтлаков": Зеленський раптово поставив за приклад Донбасу російського коміка

"Всі лідери країн аплодували тій швидкості, з якою ми працюємо... Всі вони знаю, що якщо ми за перші два роки не приймемо всі концептуальні закони, ми нічого не приймемо. Це пройшли всі країни світу. Тому я говорив депутатам Ради, краще в першому читанні прийняти закон, потім на комітетах прибрати всі помилки", – сказав Зеленський.

Він додав, що якщо буде якась принципова помилка, Зеленський готовий повернути законопроект в Раду.

"Але ви його вже прийняли. Уже кроки пішли. Це правильно, інакше не буде працювати країна", – підкреслив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на зустріч із Зеленським було акредитовано близько 300 журналістів. Тривати марафон буде більше 10 годин.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
65
24
Смішно
2
Цікаво
5
Сумно
18
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Грушецька Варвара
Грушецька Варвара
Він зі своєю радою хоч 1000 законів за день, хоч 5 за 2 роки прийме, вони все одно не для людей, а для олігархів, Путіна та кого завгодно, лише не українців та держави. А тому щоб вони не прийняли, папір (ой, тепер смартфон) усе витримає. ТІЛЬКИ НЕ ЛЮДИ!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Косо-криво, лишь бы живо ....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Тисячний Богдан
Тисячний Богдан
У тебя монобольшинство в Раде. Какие 2 года когда вы пачками все что хотите принимаете? На кого это рассчитано?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel