"Інакше не буде!" Зеленський дав Раді два роки і поставив ультиматум

Президент України Володимир Зеленський дав Верховній Раді два роки на прийняття найважливіших законопроектів.

Про те, як приймаються рішення Зеленський розповів в четвер, 10 жовтня, в Києві в будівлі Kyiv Food Market на прес-марафоні (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця). Він зазначив, що спілкування щодо всіх законопроектів проходить дуже довго.

"Всі лідери країн аплодували тій швидкості, з якою ми працюємо... Всі вони знаю, що якщо ми за перші два роки не приймемо всі концептуальні закони, ми нічого не приймемо. Це пройшли всі країни світу. Тому я говорив депутатам Ради, краще в першому читанні прийняти закон, потім на комітетах прибрати всі помилки", – сказав Зеленський.

Він додав, що якщо буде якась принципова помилка, Зеленський готовий повернути законопроект в Раду.

"Але ви його вже прийняли. Уже кроки пішли. Це правильно, інакше не буде працювати країна", – підкреслив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на зустріч із Зеленським було акредитовано близько 300 журналістів. Тривати марафон буде більше 10 годин.

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