"Хотів його затягнути в Україну!" Зеленський розкрив нові деталі зустрічі з Трампом

Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з Дональдом Трампом він намагався показати йому, що нова українська влада – ніякі не корупціонери.

За його словами, він хотів, аби глава США обов'язково відвідав нашу державу. "Я хочу показати йому нашу молоду команду, затягнути його в Україну. Я пропонував після Варшрави заїхати до нас. Для мене це була складна, але обов'язкова справа, я хотів, щоб він приїхав", – підкреслив президент під час пресмарафону в Kyiv Food Market (усі подробиці та онлайн-трансляція пресмарафону Зеленського тут).

Володимир Зеленський на пресмарафоні в Києві

Водночас глава України зазначив, що бажано, аби Трамп "перевдягнувся у просту людину" і подивився зсередини на життя українців.

"Це як за часів різних імператорів, коли вони приходили до народу, щоб подивитися, як той живе", – сказав Зеленський. Також він підкреслив, що телефонна розмова з американським лідером, навколо якої спалахнув скандал у США, не вплинув особливо на відносини між країнами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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