"Хотів його затягнути в Україну!" Зеленський розкрив нові деталі зустрічі з Трампом

Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з Дональдом Трампом він намагався показати йому, що нова українська влада – ніякі не корупціонери.
За його словами, він хотів, аби глава США обов'язково відвідав нашу державу. "Я хочу показати йому нашу молоду команду, затягнути його в Україну. Я пропонував після Варшрави заїхати до нас. Для мене це була складна, але обов'язкова справа, я хотів, щоб він приїхав", – підкреслив президент під час пресмарафону в Kyiv Food Market (усі подробиці та онлайн-трансляція пресмарафону Зеленського тут).
Володимир Зеленський на пресмарафоні в Києві
Водночас глава України зазначив, що бажано, аби Трамп "перевдягнувся у просту людину" і подивився зсередини на життя українців.
"Це як за часів різних імператорів, коли вони приходили до народу, щоб подивитися, як той живе", – сказав Зеленський. Також він підкреслив, що телефонна розмова з американським лідером, навколо якої спалахнув скандал у США, не вплинув особливо на відносини між країнами.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка відбулася між президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським і призвела до початку процедури імпічменту в американців.
Під час розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.
Сенат США має намір розглянути питання про імпічмент президента Дональда Трампа, якщо за це проголосують у Палаті представників.
Водночас Трамп заявив, що процедура імпічменту, яку розпочала американська Демократична партія, є державним переворотом.
Також Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram