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8 жовтня • оновлено в 13:41
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"Формула" для Донбасу: Штайнмаєр розповів про роль Кремля

6.2т Читати матеріал російською

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував, що на зміст "формули" вирішення конфлікту на Донбасі, названий його ім'ям, якимось чином вплинула російська сторона.

Політик пояснив, що "формула Штайнмаєра" – це спроба зробити з "великих кроків" врегулювання ситуації на сході України, передбачених у Мінських угодах, "низку менших кроків". Про це він сказав у коментарі "ВВС News Україна".

"Була ситуація на переговорах у Парижі три роки тому, які проводилися на зустрічі нормандської контактної групи на найвищому рівні. Переговори не просувалися, тому що насправді проєкти, які мають бути реалізовані після Мінських угод, стали відомими... Але кроки, які мали зробити обидві сторони, були занадто великими.

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Саме тому формула не містить нічого більше, ніж спробу зробити з великих кроків, які учасники конфлікту не хотіли робити, низку менших кроків, які, незважаючи на їхню суть і наслідки, досі потрібно погодити", – сказав президент Німеччини.

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Франк-Вальтер Штайнмаєр

РБК

Відповідаючи на запитання, якою була роль РФ у створенні цієї формули і чи є правдивими слова п'ятого президента України Петра Порошенка, що вона "написана" в Кремлі, Штайнмаєр відповів:

"По-перше, я не розумію ваше запитання... аргумент [про російський вплив] мене дивує, оскільки був присутній один із представників тодішнього президента [Порошенка]".

При цьому видання уточнює, що Штайнмаєр міг помилитися з точною датою або місцем переговорів, оскільки зустріч у "нормандському форматі" в Парижі за участю лідерів чотирьох держав і керівників МЗС відбулася 2 жовтня 2015 року, тобто чотири роки тому, а в жовтні 2016 року зустріч у такому форматі відбулася в Берліні. Вона була останньою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі мінські домовленості Російсько-український конфлікт
Особи
Франк-Вальтер Штайнмаєр Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра нормандський формат переговори щодо Донбасу політика
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Порошенко лжец. Формула, которую предлагал Президент Германии не была придумана в России, как ранее говорил экс-президент Украины. Прямая речь Штайнмайера: «Таким образом аргумент о российском влиянии меня удивляет, поскольку присутствовал один из представителей тогдашнего президента Порошенко. Там не было россиян и Порошенко об этом знает. Он согласился на эту формулу но потом всем обратно соврал, всем лидерам партнерам. Он разрушает собственную страну своей ложью."
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Даже Штанмайер обоссал брехливого Порошенко .Только тупорылое ра гүлье не видят в нем барыгу
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