"Формула" для Донбасу: Штайнмаєр розповів про роль Кремля

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував, що на зміст "формули" вирішення конфлікту на Донбасі, названий його ім'ям, якимось чином вплинула російська сторона.

Політик пояснив, що "формула Штайнмаєра" – це спроба зробити з "великих кроків" врегулювання ситуації на сході України, передбачених у Мінських угодах, "низку менших кроків". Про це він сказав у коментарі "ВВС News Україна".

"Була ситуація на переговорах у Парижі три роки тому, які проводилися на зустрічі нормандської контактної групи на найвищому рівні. Переговори не просувалися, тому що насправді проєкти, які мають бути реалізовані після Мінських угод, стали відомими... Але кроки, які мали зробити обидві сторони, були занадто великими.

Саме тому формула не містить нічого більше, ніж спробу зробити з великих кроків, які учасники конфлікту не хотіли робити, низку менших кроків, які, незважаючи на їхню суть і наслідки, досі потрібно погодити", – сказав президент Німеччини.

Франк-Вальтер Штайнмаєр РБК

Відповідаючи на запитання, якою була роль РФ у створенні цієї формули і чи є правдивими слова п'ятого президента України Петра Порошенка, що вона "написана" в Кремлі, Штайнмаєр відповів:

"По-перше, я не розумію ваше запитання... аргумент [про російський вплив] мене дивує, оскільки був присутній один із представників тодішнього президента [Порошенка]".

При цьому видання уточнює, що Штайнмаєр міг помилитися з точною датою або місцем переговорів, оскільки зустріч у "нормандському форматі" в Парижі за участю лідерів чотирьох держав і керівників МЗС відбулася 2 жовтня 2015 року, тобто чотири роки тому, а в жовтні 2016 року зустріч у такому форматі відбулася в Берліні. Вона була останньою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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