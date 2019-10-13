"Дивує!" Гончарук звинуватив Супрун у брехні

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук звинуватив експершого заступника міністра охорони здоров'я Уляну Супрун у брехні після її заяви про "рейдерське захоплення" МОЗ.

Про це політик написав у коментарях до посту Супрун у Facebook. Гончарук не соромився у виразах та назвав її заяви "відвертою брехнею".

Олексій Гончарук та Уляна Супрун

Новини Гончарук відреагував на скандал із командою Супрун у МОЗ

У суботу, 12 жовтня, Супрун в Facebook написала пост, в якому звинуватила Гончарука в "легітимізації рейдерського захоплення" Міністерства охорони здоров'я. Чиновниця також запропонувала президенту України Володимиру Зеленському поцікавитися, "чому кадри з абсолютно прогнилих систем призначають в міністерство, від роботи якого залежить життя мільйонів українців".

"Це те, чим запам'ятає ваш уряд уся спільнота пацієнтів і громадянське суспільство. І перестаньте всюди публічно комунікувати про продовження медичної реформи. Ваші дії абсолютно розходяться з деклараціями", – заявила Супрун.

У коментарях під її постом Гончарук звинуватив чиновницю у відвертій брехні. Прем'єр також пообіцяв дати подіям адекватну оцінку.

"Шановна Уляно, мене відверто дивує позиція щодо "рейдерського захоплення" міністерства Міністром. На мою думку, міністр повинен мати можливість сформувати собі команду. І я буду її в цьому підтримувати, хоча не завжди поділяю її вибір. Пані Інна призначена тимчасово. Наступного тижні ми оголосимо ЧЕСНИЙ КОНКУРС на посаду держсекретаря МОЗ. Сподіваюся, ним стане людина, яка зможе подивитися на ситуацію неупереджено і зняти існуючий суспільний конфлікт. Заява про "згортання трансформації системи" – це відкрита брехня", – підкреслив Гончарук.

При цьому прем'єр зазначив, що особисто підтримує розпочаті Супрун ініціативи. При цьому він підкреслив, що нова команда повинна підвищити ефективність системи.

"ПОВЕРНЕННЯ КОРУПЦІЇ У МОЗ НЕ БУДЕ! З приводу поведінки окремих нових людей, які прийшли в МОЗ – я вивчаю ситуацію. Незабаром дам цим подіям відповідну оцінку", –– підкреслив політик.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що 12 жовтня Кабінет міністрів України провів закрите засідання, на якому були зроблені кадрові перестановки, котрі обурили Уляну Супрун.

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