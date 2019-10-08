Головна Новини
9 жовтня • оновлено в 05:27
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Де ваш план?" Зеленського і Ко жорстко розкритикували через Донбас

3.2т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський не має власного плану врегулювання ситуації на Донбасі й тому готовий погоджуватися на нав'язані йому сценарії.

Про це заявив в ефірі ObozTV колишній голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, коментуючи заяву очільника МЗС України Вадима Пристайка про варіанти розвитку ситуації на сході України.

"На жаль, плану у Зеленського щодо досягнення миру на сході України немає. У тому, що озвучив Пристайко, крім величезного смутку, сум'яття і сумбурності, теж нічого немає. Фактично він сказав, що Україна не є суб'єктом із досягнення миру на сході України. Нам запропонували ефемерну "формулу Штайнмаєра" а-ля Мінські домовленості. Але якщо цього не буде, ми звертатимемося, щоб нам допомогли з миротворчою місією. А якщо цього не відбудеться, то підемо за "кіпрським сценарієм", – зазначив Жебрівський.

Новини
"Завжди є варіанти": Пристайко загадково висловився про "формулу Штайнмаєра" в ООН

"У мене питання до Пристайка і Зеленського – мужики, де ваш план? Як ви маєте намір досягти миру на сході України? Ви сьогодні в парадигмі сценарію, який формується не в Україні, не вами. Не даєте відповіді на питання, яка ваша позиція щодо досягненню миру на сході України. Величезний міхур "ні обіцянок, ні пробачень", який ви надули під час президентських кампаній, триває. Але вже потрібно відповідати на ці питання", – підкреслив він.

Ексглава Донецької області додав, що хотів би "почути від керівництва України сценарій досягнення миру на сході не Штайнмаєра, не Порошенка, а Зеленського-Пристайка".

"Де ваш план?" Зеленського і Ко жорстко розкритикували через Донбас

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко озвучив варіанти розвитку подій на Донбасі, серед яких – міжнародна миротворча місія і "кіпрський сценарій".

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щобудня о 10:00 на ObozTV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Вадим Пристайко
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Формула Штайнмаєра
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
4
4
Смішно
11
Цікаво
18
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пилипенко Кузьма
Пилипенко Кузьма
Скурил он уже весь свой план
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
филипп филипыч
филипп филипыч
у активистов всего один план и начинается он словами: "кремль должен..." при этом за 5 лет они так и не поняли что если кремль что то и должен то должен только для своей страны. майдановцы если вы хотите украине добра то это вы что то должны делать и не кто то там за вас
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Ну что вы на мужика набросились - большая часть украинцев (70-80%) хотят мира - но они сидят молча не ходят на митинги боятся оставлять коменты в соц сетях (Парашенко их запугал) и вообще ведут себя пассивно …. а вот 5-10% хотят войны хотят крови (при этом сами в большинстве не идут на войну) но они активные выступают на митингах в кометах и т.д. и вот Зеленая Фея сидит и думает или с прибором наложить на тех кто и так ведет себя как будто на них наложили с прибором и сдят засунув себе язык в онное место или же поддержать этих отморозков которые за до последнего украинца …. короче колеблется она ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel