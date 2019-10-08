"Де ваш план?" Зеленського і Ко жорстко розкритикували через Донбас

Президент України Володимир Зеленський не має власного плану врегулювання ситуації на Донбасі й тому готовий погоджуватися на нав'язані йому сценарії.

Про це заявив в ефірі ObozTV колишній голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, коментуючи заяву очільника МЗС України Вадима Пристайка про варіанти розвитку ситуації на сході України.

"На жаль, плану у Зеленського щодо досягнення миру на сході України немає. У тому, що озвучив Пристайко, крім величезного смутку, сум'яття і сумбурності, теж нічого немає. Фактично він сказав, що Україна не є суб'єктом із досягнення миру на сході України. Нам запропонували ефемерну "формулу Штайнмаєра" а-ля Мінські домовленості. Але якщо цього не буде, ми звертатимемося, щоб нам допомогли з миротворчою місією. А якщо цього не відбудеться, то підемо за "кіпрським сценарієм", – зазначив Жебрівський.

"У мене питання до Пристайка і Зеленського – мужики, де ваш план? Як ви маєте намір досягти миру на сході України? Ви сьогодні в парадигмі сценарію, який формується не в Україні, не вами. Не даєте відповіді на питання, яка ваша позиція щодо досягненню миру на сході України. Величезний міхур "ні обіцянок, ні пробачень", який ви надули під час президентських кампаній, триває. Але вже потрібно відповідати на ці питання", – підкреслив він.

Ексглава Донецької області додав, що хотів би "почути від керівництва України сценарій досягнення миру на сході не Штайнмаєра, не Порошенка, а Зеленського-Пристайка".

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко озвучив варіанти розвитку подій на Донбасі, серед яких – міжнародна миротворча місія і "кіпрський сценарій".

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