Головна Новини
10 жовтня • оновлено в 21:16
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Час відкривати другий конверт": Порошенко пожартував над Зеленським. Відео

16т Читати матеріал російською

Пятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко поділився враженнями від перегляду пресмарафону президента України Володимира Зеленського, а також у жартівливій формі порадив главі держави брати на себе більше відповідальності.

Своїми думками про спілкування глави держави з журналістами Порошенко поділився з відеоблогером Андрієм Серебрянським, зазначивши, що такий формат є досить незвичайним (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Можу сказати одне – забагато уваги приділено попередникам. Це мені дуже нагадує притчу про три конверти. Коли приходить новий керівник, йому вручають три конверти. На першому написано "Вали все на попередників", на другому – "Бери відповідальність на себе", про третій я свідомо говорити не буду. Володимире Олександровичу, час відкривати другий конверт!" – пожартував Порошенко.

Новини
Зеленський: Порошенко шантажував Медведчука і тримав його за...

Петро Порошенко

Петро Порошенко

t1.ua

Також він наголосив, що Зеленський уже досить тривалий термін перебуває на посту глави держави і міг би більше розповісти про зроблену роботу.

"А якщо серйозно, то півроку – це достатньо часу, щоб прозвітувати про те, що вже зроблено і які з обіцянок виконані. Про те, що прийшов кінець епохи бідності, що вчителі будуть отримувати по $4 тис – ну це ми побачили в бюджеті. Обіцянка, що рішуче будуть знижені тарифи, – замість цього ми чомусь прийшли до закупівля електроенергії у РФ. І найголовніша обіцянка про те, що мир – це просто і достатньо просто припинити стріляти, а війна продовжувалася лише тому, що хтось заробляв, а через півроку виявляється, що мир – це складно, і рішення доводиться ухвалювати складні", – зазначив п'ятий президент.

Новини
Обговорили санкции против РФ и "формулу Штайнмайера": Порошенко поблагодарил посла Канади за поддержку Украины

"Отже, на сьогодні висновок такий – треба обєднуватися всій Україні для того, щоб боронити нас суверенітет, нашу землю і наш рух до Європейського союзу та НАТО", – підсумував Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко запропонував 7 кроків, які допоможуть Україні уникнути "російської пастки".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Петро Порошенко Володимир Зеленський
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
37
17
Смішно
61
Цікаво
3
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Свиноликий жыдяра пытается шутить, а у самого очко жим-жим))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Соломонович Самсон
Соломонович Самсон
Дурний піп, дурна його молитва. Знову це свиняче сурло щось верещить.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
А петька то петросян, что же ты фраерок свои обещания не выполнил, чтобы других упрекать ? Этой свинье пропитой стоит за собой смотреть, а не упрекать тех, кто за пол года успел выполнить больше, чем рошенка за 5 лет.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Aleshin Aleksei, ну ты лох особо не верещал бы про это)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Dehtyaryov Ilya, а что он успел за пол года?Вермишель лохам на уши кинуть? КОНКРЕТНО,ЧТО?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Блоги / думки

ads pixel