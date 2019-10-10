"Час відкривати другий конверт": Порошенко пожартував над Зеленським. Відео

Пятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко поділився враженнями від перегляду пресмарафону президента України Володимира Зеленського, а також у жартівливій формі порадив главі держави брати на себе більше відповідальності.

Своїми думками про спілкування глави держави з журналістами Порошенко поділився з відеоблогером Андрієм Серебрянським, зазначивши, що такий формат є досить незвичайним (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Можу сказати одне – забагато уваги приділено попередникам. Це мені дуже нагадує притчу про три конверти. Коли приходить новий керівник, йому вручають три конверти. На першому написано "Вали все на попередників", на другому – "Бери відповідальність на себе", про третій я свідомо говорити не буду. Володимире Олександровичу, час відкривати другий конверт!" – пожартував Порошенко.

Петро Порошенко t1.ua

Також він наголосив, що Зеленський уже досить тривалий термін перебуває на посту глави держави і міг би більше розповісти про зроблену роботу.

"А якщо серйозно, то півроку – це достатньо часу, щоб прозвітувати про те, що вже зроблено і які з обіцянок виконані. Про те, що прийшов кінець епохи бідності, що вчителі будуть отримувати по $4 тис – ну це ми побачили в бюджеті. Обіцянка, що рішуче будуть знижені тарифи, – замість цього ми чомусь прийшли до закупівля електроенергії у РФ. І найголовніша обіцянка про те, що мир – це просто і достатньо просто припинити стріляти, а війна продовжувалася лише тому, що хтось заробляв, а через півроку виявляється, що мир – це складно, і рішення доводиться ухвалювати складні", – зазначив п'ятий президент.

"Отже, на сьогодні висновок такий – треба обєднуватися всій Україні для того, щоб боронити нас суверенітет, нашу землю і наш рух до Європейського союзу та НАТО", – підсумував Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко запропонував 7 кроків, які допоможуть Україні уникнути "російської пастки".

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