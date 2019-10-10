"Буду захищати дівчинку": Зеленський заступився за Мендель, яка штовхнула журналіста

Президент України Володимир Зеленський виправдав дії свого прессекретаря Юлії Мендель в конфлікті з журналістом Сергієм Андрушком.

Інцидент він прокоментував у четвер, 10 жовтня, в Києві в будівлі Kyiv Food Market на прес-марафоні (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця). За його словами, журналіст неодноразово поводився неетично.

"Він журналіст. Кілька разів я бачив, що веде він себе не зовсім коректно. Не має так себе вести чоловік по відношенню до жінки. Я внутрішньо прощав пану Андрушко його поведінку по відношенню до мене. Розумів, що вони журналісти, вони вільні, це нормально, вони так рухаються. Він здоровий мужик. Якщо б я не був президентом, я б йому відповів по-іншому", – сказав Зеленський.

Він сказав, що Андрушко дійсно на нього нападав і стрибав.

"Він не може мікрофоном бити мене по обличчю. Треба всюди мати якусь етику", – підкреслив Зеленський.

"Юля як прессекретар не мала права так реагувати. Але емоційне виснаження, вже було емоційне виснаження. Вона теж людина, вона не зло, вона прессекретар. І він не має права... Будь-яку людину можна довести до цієї ситуації", – додав він.

Президент сказав, що в даній ситуації він знаходиться на стороні Мендель і захищає її.

"Дівчинку в цьому випадку буду захищати", – підсумував Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

27 вересня Мендель штовхнула в Нью-Йорку журналіста, який хотів поговорити із Зеленським.

Прес-секретар відреагувала на скандал і загрозливо заявила, що в США за спробу наближення до президента без дозволу журналіста заарештували б.

У мережі з'явилися відео та попередніх цієї нагоди інцидентів. Мендель кілька разів вела журналістів від Зеленського.

Про її агресії розповів представник "Радіо Свобода" Крістофер Міллер.

В результаті журналісти звернулися до Зеленському із закликом відреагувати і звільнити Мендель за непрофесіоналізм і неетичність. OBOZREVATEL підтримав цю ініціативу.

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