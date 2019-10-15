"Будемо оборонятися до кінця!" Пристайко оголосив альтернативу "Нормандії"

Альтернативою "нормандському формату" може стати розгортання на Донбасі міжнародної миротворчої місії.

Про це під час спілкування з пресою після завершення засідання Комітету Європарламенту із закордонних справ заявив глава МЗС України Вадим Пристайко, передає "Укрінформ".

"У нас завжди є план "Б". Одна з таких ідей – запропонувати світовій спільноті допомогти нам місією з підтримки миру. Досі відбувалося тільки обговорення цих питань, але ніхто навіть не наблизився до вирішення. Навіть місія, яка мала б приїхати в Україну і оцінити, наскільки це взагалі можливо, не була відправлена від ООН. Ці кроки теж можливі. Але, врешті-решт, у нас із вами залишається право захищати себе до кінця, як і у кожної нації на планеті", – зазначив Пристайко.

Війна на Донбасі "24"

При цьому він зазначив, що Україна поки не збирається просити про розгортання миротворців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Пристайко у Люксембурзі також заявив, що переговори щодо Донбасу у "нормандському форматі", заплановані на середину листопада, можуть стати "останнім шансом" для Росії.

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