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16 жовтня • оновлено в 11:08
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"Бояться заблукати": у Гончарука задумалися про грандіозний переїзд Кабміну

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У Кабінеті міністрів запропонували перевести міністерства до головної будівлі на вулиці Грушевського в Києві.

Водночас звільнені приміщення можна продати в приватну власність. Про це уFacebook написав міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

"Було б круто, якби хоча б частину міністерств, які розкидані зараз окремими будівлями у Києві, змогли переїхати до центральної – на Грушевського. І передати свої будівлі на приватизацію, звичайно. А в центрі столиці офісна нерухомість коштує дорого, знаєте ж!" – повідомив чиновник.

На думку Дубілета, більшість площі в Кабміні використовується неефективно.

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"Багато залів для нарад. Великі незатишні коридори. Величезні кабінети керівників. За попередніми підрахунками, в будівлю теоретично можуть в'їхати додатково до 1000 осіб", – зазначив він.

Міністр додав, що йому некомфортно в його кабінеті й незабаром він має намір переїхати.

"Невеликий переїзд затіяв і я. Мій кабінет – величезний. Я в ньому боюся заблукати. Планую з нього переїхати у якесь затишніше місце, а в цьому приміщенні зробити оpen space на 20+ осіб", – розповів Дубілет.

Будівля Кабміну

Будівля Кабміну

РБК-Україна

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Особа
Олександр Дубілет
Місце
Україна Київ
Тег
Кабінет Міністрів України
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