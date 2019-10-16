"Аналогів немає!" Портников назвав головну проблему відносин Росії з Україною

Головною проблемою російсько-українських відносин є окупація Криму, а не Донбасу.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у блозі на "Крим.Реаліі", коментуючи заяву прес-секретаря РФ Дмитра Пєскова про те, що "питання Криму закрите".

"Питання про майбутнє Донбасу рано чи пізно буде врегульоване. Можливо, не при президенті Зеленському і президенті Путіні, а при їх наступниках. Можливо, при наступниках наступників – але буде врегульовано. Можливо, стріляти на Донбасі припинять ще раніше. Все це – питання найближчих десятиліть, можливо, навіть і років. А ось Крим, думаю, на довгий час залишиться головним питанням", - зазначив він.

"І аж ніяк не тільки питанням, яке Москва не захоче обговорювати з Києвом при будь-якому російському і будь-якому українському президенті. А питанням, яке не дасть нормалізувати російсько-українські відносини – щоб про це не думали "доброзичливці" Росії в самій Україні", - підкреслив журналіст.

Віталій Портников 24 канал

За його словами, для Кремля закрите не тільки питання Криму, а й питання нормалізації російсько-українських відносин теж закрите.

"Схоже, Придністров'я або Абхазія – це не Крим, це Донбас через десятиліття після агресії. А Крим – це Крим. Аналогів в післявоєнному міжнародному праві у російській анексії просто немає. І навіть якщо припустити, що українці оберуть своїм президентом відвертого колабораціоніста, цьому другу Росії все одно доведеться здійснити візит в країну, яка окупує частину території його Батьківщини. І з ним в Москві будуть відмовлятися обговорювати навіть сам факт цієї окупації", - зазначив Портников.

Він додав, що з російської точки зору проблема Криму вирішується просто – відповідними змінами в Конституції України або – що ще краще – приєднанням самої України до Росії, і тоді всі знову опиняться в одній державі, з одним президентом – Путіним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников заявив, що Кремль використовує Зеленського і його оточення, як "зграю нетямущих карасів".

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