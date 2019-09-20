"П'ятничний настрій": "слуга"-кнопкодав попався в Раді на плануванні застілля. Фотофакт

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Литвиненко, який раніше попався на кнопкодавстві, знову потрапив у скандал – він обговорював на засіданні, як провести вечір п'ятниці.

Відповідну переписку 20 вересня оприлюднила "Страна" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, Литвиненко в розпал робочого дня обговорював з якимось Андрієм у месенджері майбутнє застілля. "Сьогодні буду, поставте пару патронів у морозилівку сльози пшеничної (спирт із пшениці)", – написав він.

"Може, якогось шашлику, помідорів, хлібця. У вірмен реберця є, може", – продовжив він.

Литвиненко попався в Раді на плануванні застілля

На цьому діалог обірвався, оскільки нардепу довелося повернутися до своїх обов'язків у Раді.

Примітно, що з липня 2015 року до моменту обрання в парламент – Сергій Литвиненко був в.о. директора ДП Зірненський спиртовий завод у Рівненській області.

"Ну що, путч був, зелена кнопочка була, а ось і сльоза пшенична приспіла. Ох уже цей п'ятничний настрій", – відреагувала в Facebook журналістка Варвара Квітка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Литвиненко потрапив у скандал, проголосувавши за свого колегу Олександра Скічка. Незабаром він виправдався, сказавши, що дуже переживав.

Конфузи відбувалися в Раді не тільки з Литвиненком. На листуванні інтимного характеру раніше попалася нардеп від "Слуги народу" Олена Криворучкіна, яку після цього прозвали "зеленою кнопочкою".

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