Головна Новини
20 вересня • оновлено в 23:36
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"П'ятничний настрій": "слуга"-кнопкодав попався в Раді на плануванні застілля. Фотофакт

3.5т Читати матеріал російською

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Литвиненко, який раніше попався на кнопкодавстві, знову потрапив у скандал – він обговорював на засіданні, як провести вечір п'ятниці.

Відповідну переписку 20 вересня оприлюднила "Страна" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, Литвиненко в розпал робочого дня обговорював з якимось Андрієм у месенджері майбутнє застілля. "Сьогодні буду, поставте пару патронів у морозилівку сльози пшеничної (спирт із пшениці)", – написав він.

"Може, якогось шашлику, помідорів, хлібця. У вірмен реберця є, може", – продовжив він.

Новини
"Хочу до Тоні в Одесу!" Нардепа засікли за дивним листуванням у Раді

Литвиненко попався в Раді на плануванні застілля

Литвиненко попався в Раді на плануванні застілля

На цьому діалог обірвався, оскільки нардепу довелося повернутися до своїх обов'язків у Раді.

Примітно, що з липня 2015 року до моменту обрання в парламент – Сергій Литвиненко був в.о. директора ДП Зірненський спиртовий завод у Рівненській області.

"Ну що, путч був, зелена кнопочка була, а ось і сльоза пшенична приспіла. Ох уже цей п'ятничний настрій", – відреагувала в Facebook журналістка Варвара Квітка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Литвиненко потрапив у скандал, проголосувавши за свого колегу Олександра Скічка. Незабаром він виправдався, сказавши, що дуже переживав.

Конфузи відбувалися в Раді не тільки з Литвиненком. На листуванні інтимного характеру раніше попалася нардеп від "Слуги народу" Олена Криворучкіна, яку після цього прозвали "зеленою кнопочкою".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
31
6
Смішно
1
Цікаво
9
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Тоже мне проблема))))можно подумать что журналюги что это написали на свой работе никогда не обговаривают планы на вечер и т.д.)))))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel