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10 червня • оновлено в 14:00
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Чи потрібні Україні ПВК: Жданов попередив про небезпеку

  • Створення в Україні приватних військових компаній – торгівля монополією держави на застосування сили

  • ПВК діють на межі закону або поза законом

  • Доходи до Держбюджету від діяльності ПВК мінімальні

  • ПВК популярні в ситуації третьої світової гібридної війни, яка вже триває

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Створення приватних військових компаній (ПВК) в Україні неприпустимо.

"Це торгівля монополією на право застосування сили, якою повинна володіти сильна правова держава", – заявив в ефірі ObozTV військовий експерт Олег Жданов.

"Це організації, які діють на межі закону, а іноді поза законом. Вони застосовуються для вирішення будь-яких питань, у тому числі політичних вбивств, захоплення власності і так далі", – підкреслив він.

За словами Жданова, доходи до Держбюджету країни від ПВК практично дорівнюють нулю. "Якщо легалізувати ПВК, держава отримує оплату за ліцензію на право створення і утримання такої компанії. Проконтролювати доходи цієї компанії неможливо", – сказав він.

Разом з тим експерт зауважив, що використання ПВК замість регулярних армій набуває особливої популярності в умовах "третьої світової війни гібридного типу", яка, на його думку, вже триває.

Війна в Сирії, ілюстрація

Війна в Сирії, ілюстрація

"Воювати регулярними арміями не зовсім зручно. Це може суперечити зовнішній політиці держави. Крім того, армія вимагає великої логістики і великих витрат. А ПВК буде виконувати завдання під прикриттям навіть нелегально", – пояснив він. І додав, що з подібних міркувань Росія використовувала свої ПВК в Сирії.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський запропонував Консультативній раді у справах ветеранів приєднатися до напрацювань законопроекту про діяльність приватних військових компаній.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Підсумки Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Олег Жданов
Місце
Україна
Тег
приватні військові компанії (ПВК)
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