"Путіну цього не зупинити!" Портников пояснив, навіщо Україні потрібна Європа

Українське уявлення про Євросоюз відрізняється від реальності – перш за все тому, що насправді більшість українців ніколи навіть на цивілізаційній периферії континенту не жила, була відділена стіною Російської імперії і Радянського Союзу.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у блозі на сайті "Букви", зазначивши, що для переважної більшості українців ЄС – це про більш багате життя, адже уявлення багатьох наших співвітчизників про сенс інтеграційних об'єднань дуже рідко йде далі мрії про більш наваристу юшку.

"Євросоюз насправді – відповідь на дві світові війни, які практично знищили континент в першій половині ХХ століття. Молодим людям, які сьогодні відправляються на поїзді з Києва до Перемишля, проходять всього два кордони – свій і ЄС, а потім вже, ніби по одній країні переїжджають з однієї держави в іншу, не помічаючи розділових ліній і переконуючись в існуванні загального простору, важко уявити, що всього сім з гаком десятиліть тому всі вбивали всіх, міста лежали в руїнах", - написав він.

Прапори України та ЄС 24 канал

За словами Портникова, сьогодні, коли обговорюється питання про інтеграцію Західних Балкан, це означає тільки те, що країни регіону змогли зробити правильні – європейські – висновки з тієї різанини, яка охопила республіки колишньої Югославії в 90-і.

"Ми на пострадянському просторі ще не пройшли до кінця цей період взаємного знищення, доказ того – російські окупанти на землях України, Молдови, Грузії, невирішений територіальний конфлікт Вірменії та Азербайджану. Але і ми потроху, хоч і дуже повільно, подорожуємо у бік цивілізованого існування – навіть Путіну цього не зупинити, хоча зрозуміло, що попереду у всіх нас можуть бути нові війни, жертви, руйнування, територіальні втрати", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников попередив українців про хаос в країні через майбутні парламентські вибори. За його словами, великі проблеми чекають "пристосуванців", які будуть шукати "своє місце під сонцем".

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