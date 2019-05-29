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/Політика

"Путіну цього не зупинити!" Портников пояснив, навіщо Україні потрібна Європа

1.7тЧитати матеріал російською

Українське уявлення про Євросоюз відрізняється від реальності – перш за все тому, що насправді більшість українців ніколи навіть на цивілізаційній периферії континенту не жила, була відділена стіною Російської імперії і Радянського Союзу.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у блозі на сайті "Букви", зазначивши, що для переважної більшості українців ЄС – це про більш багате життя, адже уявлення багатьох наших співвітчизників про сенс інтеграційних об'єднань дуже рідко йде далі мрії про більш наваристу юшку.

"Євросоюз насправді – відповідь на дві світові війни, які практично знищили континент в першій половині ХХ століття. Молодим людям, які сьогодні відправляються на поїзді з Києва до Перемишля, проходять всього два кордони – свій і ЄС, а потім вже, ніби по одній країні переїжджають з однієї держави в іншу, не помічаючи розділових ліній і переконуючись в існуванні загального простору, важко уявити, що всього сім з гаком десятиліть тому всі вбивали всіх, міста лежали в руїнах", - написав він.

Прапори України та ЄС

Прапори України та ЄС

24 канал

За словами Портникова, сьогодні, коли обговорюється питання про інтеграцію Західних Балкан, це означає тільки те, що країни регіону змогли зробити правильні – європейські – висновки з тієї різанини, яка охопила республіки колишньої Югославії в 90-і.

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"Ми на пострадянському просторі ще не пройшли до кінця цей період взаємного знищення, доказ того – російські окупанти на землях України, Молдови, Грузії, невирішений територіальний конфлікт Вірменії та Азербайджану. Але і ми потроху, хоч і дуже повільно, подорожуємо у бік цивілізованого існування – навіть Путіну цього не зупинити, хоча зрозуміло, що попереду у всіх нас можуть бути нові війни, жертви, руйнування, територіальні втрати", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников попередив українців про хаос в країні через майбутні парламентські вибори. За його словами, великі проблеми чекають "пристосуванців", які будуть шукати "своє місце під сонцем".

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Особа
Віталій Портніков
Місце
Україна
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Позднякова Оксана
Позднякова Оксана
Моя иcкpенняя благoдарнocть тoму, ктo показал мне чyдо-сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁mn8ush Пpoстo пройдя пpостой опроc получила почти пoлyгодовyю заpплaтy)) Пoльзуйтecь, пoкa еcть возможность=)
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Лучше бы ответили на более актуальный вопрос: зачем Европе нужна Украина?
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Ivanov Igor, Ну как зачем, Европа добрая и богатая, потому должна всячески поддерживать и финансировать Украину за то, что она Украина!
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Северг Олег
Северг Олег
Я бы даже сказал что впереди у вас всех ТОЛЬКО новые войны, жертвы, разрушения, территориальные потери. Больше ничего впереди у вас нет.
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