Путіну потрібно, щоб йому вилизували взуття — Портников

Президенту РФ Володимиру Путіну не цікаві повернення в ПАРЄ і конструктивний діалог із цивілізованим світом. Йому потрібно тільки приниження Заходу і щоб він міг робити все, що йому хочеться, не несучи за це відповідальності.

Таку думку висловив у блозі на Грані.ру український журналіст Віталій Портников. За його словами, Росія вважає Європу "насильниками і грабіжниками" через запроваджені проти неї санкції. У своїй же агресивній політиці вона змінювати нічого не збирається, вважає журналіст.

Через те, що Росію не виключили з ПАРЄ, а тільки ввели санкції у зв'язку з окупацією Криму і Донбасу, представники організації постійно приїжджають у Москву, закликаючи повернутися до роботи в асамблеї і "продовжити діалог".

"І кожного разу візитери чули від Наришкіна, а потім і від Володіна одне і те саме: скасуйте санкції, і тоді поговоримо. Водночас самі ми нічого в своїй політиці виправляти не будемо, тому що робимо все правильно. Ми стріляємо, вбиваємо, ґвалтуємо, окуповуємо, брешемо – і це чудово. А ви ввели санкції, які не дозволяють нам повноцінно брати участь у роботі вашої асамблеї, – і це ви насильники та грабіжники, які хочуть поставити Росію на коліна", – написав Портников.

Володимир Путін і Віталій Портников колаж

Також журналіст висловив думку, що Путіна не цікавить відновлення діалогу із Заходом. "Йому цікаво, щоб йому і його підручним вилизували взуття і щоб він міг робити в цьому світі все, що йому заманеться, і не ніс за це жодної відповідальності. І намагатися протиставити цій психології рецидивіста мову постанов із найнижчими проханнями повернутися, поговорити і заплатити – це дійсно непереконливий крок", – підсумував журналіст.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 10 квітня ПАРЄ прийняла скандальну резолюцію, якою закликала Росію сформувати свою делегацію і заплатити внесок до бюджету Ради Європи.

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