|Політика
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Путіну потрібно, щоб йому вилизували взуття — Портников

932Читати матеріал російською

Президенту РФ Володимиру Путіну не цікаві повернення в ПАРЄ і конструктивний діалог із цивілізованим світом. Йому потрібно тільки приниження Заходу і щоб він міг робити все, що йому хочеться, не несучи за це відповідальності.

Таку думку висловив у блозі на Грані.ру український журналіст Віталій Портников. За його словами, Росія вважає Європу "насильниками і грабіжниками" через запроваджені проти неї санкції. У своїй же агресивній політиці вона змінювати нічого не збирається, вважає журналіст.

Через те, що Росію не виключили з ПАРЄ, а тільки ввели санкції у зв'язку з окупацією Криму і Донбасу, представники організації постійно приїжджають у Москву, закликаючи повернутися до роботи в асамблеї і "продовжити діалог".

Новини
"Це призвело до війни в Україні!" Портников попередив ПАРЄ про небезпеку

"І кожного разу візитери чули від Наришкіна, а потім і від Володіна одне і те саме: скасуйте санкції, і тоді поговоримо. Водночас самі ми нічого в своїй політиці виправляти не будемо, тому що робимо все правильно. Ми стріляємо, вбиваємо, ґвалтуємо, окуповуємо, брешемо – і це чудово. А ви ввели санкції, які не дозволяють нам повноцінно брати участь у роботі вашої асамблеї, – і це ви насильники та грабіжники, які хочуть поставити Росію на коліна", написав Портников.

Володимир Путін і Віталій Портников

Володимир Путін і Віталій Портников

колаж

Також журналіст висловив думку, що Путіна не цікавить відновлення діалогу із Заходом. "Йому цікаво, щоб йому і його підручним вилизували взуття і щоб він міг робити в цьому світі все, що йому заманеться, і не ніс за це жодної відповідальності. І намагатися протиставити цій психології рецидивіста мову постанов із найнижчими проханнями повернутися, поговорити і заплатити – це дійсно непереконливий крок", підсумував журналіст.

Новини
Як закінчити війну на Донбасі: Портников відповів Зеленському

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 10 квітня ПАРЄ прийняла скандальну резолюцію, якою закликала Росію сформувати свою делегацію і заплатити внесок до бюджету Ради Європи.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особи
Володимир ПутінВіталій Портніков
Місце
РосіяМосква
Тег
ПАРЄ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Shatkovsky Nikolay
Shatkovsky Nikolay
Обувь не зад, не так обидно.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Юг Руси
Юг Руси
Портников! Так чего ты ждёшь? Беги вылизывай! Долбодятел! 😁
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки