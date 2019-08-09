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Путіну потрібна вся Україна: розкрито хитрий план Москви

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Росії не потрібен Донбас як частина України, їй потрібна ціла країна, яку можна перетворити в прикордонний буфер.

Таку думку висловив журналіст Павло Казарін 24 каналу. За його словами, мета Москви – позбавити Україну суб'єктності.

"Збереження проросійської ідентичності Донбасу було не метою Москви, а інструментом. Москві не потрібен Донбас – їй потрібна вся Україна. Їй потрібно повернути Україну в стан прикордонного буфера. Несуб'єктну державу, готву влитися в єдине тіло імперії", – зазначив він.

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"З точки зору російського керівництва, українці і незалежна Україна – це непорозуміння, це частина триєдиного російського народу, яка в силу західної змови була відірвана від імперського тулуба", – додав Казарін.

Він підкреслив, що повернення Донбасу і Криму буде дуже довгим і складним.

"Сьогодні всі політики говорять, що надцінністю України є території і ми не повинні ними поступатися. Я скажу крамольну думку. Надцінне для України є суверенітет. І суверенітетом не можна розплачуватися за території. Це саме те, чого хоче Москва", – зазначив журналіст.

За його словами, Москва може повернути Україні території в обмін на суверенітет.

"Відмовитеся від ваших європоцентричних устремлінь, від НАТО, від спроби втекти в інші правила гри, від спроби перенести кордон між Європою і Росією з українсько-польської на українсько-російський кордон. Ось це все пропонує Україні Москва. Якщо ми відмовимося від власної ідентичності, нам, безумовно, урочисто вручать Донбас", – підсумував він.

Ілюстрація

Ілюстрація

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія затіяла будь-якими способами повернути ОРДЛО до складу України на своїх умовах і таким чином домогтися визнання війни на Донбасі "громадянським конфліктом".

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Павло Казарін
Місце
Україна
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Северг Олег
Северг Олег
Враньё ! Ничего западнее Киева нам не нужно. От Киева до Одессы и всё что восточнее это наше. А Украина, историческая, настоящая начинается от Винницы и на запад. Она нам не нужна, а Молороссию мы всё равно заберём. Не сейчас так через 50 лет, не важно.
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Северг, обойдетесь без Одессы. У вас есть территории - их приведите в порядок...
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Влучна стаття..Автора підтримую на всі100%!
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